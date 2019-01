Jesús Reyna agradece a AMLO su apoyo para alcanzar la libertad; presentará denuncias

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un mes después de haber quedado en libertad tras permanecer cuatro años en prisión, acusado de nexos con el crimen organizado, el exgobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna García, agradeció el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr su absolución.

El exprocurador general de Justicia de la entidad también reconoció el respaldo de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano; del presidente municipal de Morelia, Raúl Morón; del coordinador de delegaciones federales en Michoacán, Roberto Pantoja Arzola; del exgobernador Lázaro Cárdenas Batel, y del actual mandatario michoacano Silvano Aureoles.

“A todos ellos guardo profundo agradecimiento, pero no compromiso, pues intervinieron sin pedir nada a cambio, lo cual enaltece más su actuar”, subrayó en rueda de prensa, el exdirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Luego de manifestar su gratitud a esos personajes, Reyna también anunció que presentará denuncias penales contra magistrados y funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) por su detención arbitraria.

“Presentaré cinco quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal, acudiré a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también presentaré una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria que tiene la ONU”.

En conferencia de prensa, Reyna García admitió haberse reunido con el exlíder del grupo criminal de los Caballeros Templarios, Servando Gómez, La Tuta, y afirmó que fue el exgobernador Fausto Vallejo quien lo entregó a las autoridades federales en su propia oficina.

El exsecretario de Gobierno michoacano reveló que, a cambio de ayudarlo en su proceso, autoridades del gobierno anterior le solicitaron declarar contra Vallejo y el empresario Manuel Nocetti, y aseguró que le solicitaron dos millones de dólares para dejarlo en libertad.

Entre otras cosas, también mencionó que le pidieron millón y medio de pesos para que se le diera buen trato en prisión, pero no accedió a ninguna de las peticiones.

Y soltó: “Cuarenta años de servicios público son los que tengo, no he cometido delito alguno, no hay persona que válidamente pueda señalarme de un hecho de corrupción. En el anonimato se pueden decir muchas cosas, a la luz del sol las mentiras brillan, yo iré con la cara en alto en alto y la mirada a los ojos de quien sea”.

Finalmente, expresó que gracias a Cuauhtémoc Cárdenas logró su traslado al penal de Mil Cumbres, de donde salió absuelto el 22 de diciembre pasado.