No se permitirá fraude electoral en Puebla, advierte AMLO

HUAUCHINANGO, Pue. (apro).- En su primera visita a Puebla desde que tomó posesión, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció aquí que solicitará a la Fiscalía General y a la Fiscalía Electoral que se encarguen de vigilar el proceso extraordinario que se celebrará este año en Puebla, para que no se permita ninguna irregularidad, ni fraude.

En la gira para dar a conocer los programas sociales en comunidades donde pasan ductos de Pemex, el mandatario reconoció que no había visitado esta entidad por las situaciones especiales que se han vivido en la entidad, una de ellas la “cuestionada” elección estatal y luego el percance en el que perdieron la vida la gobernadora Martha Erika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle.

Cabe recordar que tras la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que validó el triunfo de Alonso Hidalgo, el presidente López Obrador calificó la decisión como “equivocada” y “antidemocrática”, además de que se negó a acudir o mandar un representante a la toma de posesión de la hoy fallecida gobernadora.

“Estoy aquí en Huauchinango luego de no haber visitado Puebla realizando actos por la situación especial que se vivió y que sigue pasando aquí en Puebla: Primero una elección estatal cuestionada que confrontó a los poblanos y posteriormente la desgracia en que perdieron la vida la gobernadora, su esposo y tres personas más”, expresó este día.

También te recomendamos Gobierno compra 671 autotanques en 92 mdd para atender desabasto de gasolina

Dijo que aunque estos hechos son “muy lamentables”, ahora se tiene que seguir adelante y superar todo lo ocurrido en unidad. Como parte de un retorno a la “normalidad” política en esta entidad, mencionó el hecho de celebrar este acto con el recién nombrado gobernador interino de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido.

“La verdad que celebré el hecho, de que casi por unanimidad en el Congreso local se haya elegido a Guillermo Pacheco Pulido. Sólo una abstención, ningún voto en contra. Esto habla de que el licenciado Pacheco Pulido generó confianza, consenso para hacerse cargo en estas circunstancias difíciles de la conducción de los asuntos públicos de Puebla”, expresó el mandatario.

Al referirse a las elecciones extraordinarias que se llevarán a cabo a mediados de este año en la entidad, pidió a los poblanos que hagan un compromiso porque las elecciones sean limpias y libres.

“Que se demuestre en Puebla que es posible elegir de manera democrática a las autoridades, que ya se acabe la práctica de la entrega de despensas, del frijol con gorgojo, que ya no se trafique con la pobreza de la gente”, agregó López Obrador.

Dijo que en estas elecciones debe quedar claro que es posible no utilizar el dinero del presupuesto de los ayuntamientos, del gobierno estatal, ni del federal para favorecer a algún partido o candidato.

“Que ya se destierre de una vez y para siempre el fraude electoral y se respete la voluntad del pueblo”, manifestó.

“Voy a estar pendiente como jefe del estado mexicano para que haya democracia y voy a hablar, respetando la autonomía de la fiscalía general, voy a pedirle tanto al fiscal general, como al fiscal electoral que cuiden el proceso electoral en Puebla y que no se permita ninguna irregularidad, ningún fraude”, puntualizó.

Tras explicar cada uno de los Programas Integrales de Desarrollo, López Obrador pidió a los pobladores desterrar la práctica del robo de combustible.

“Ya no se roba arriba, ni se tiene que robar abajo”, sentenció al reconocer que los pobladores se habían involucrado en el llamado huachicol por no tener opciones de trabajo y porque se sabía que era una práctica que iniciaron funcionarios del propio gobierno.

El mandatario aseguró que en su administración “ya no hay corrupción” por lo que se ahorrará dinero del presupuesto y eso se va a destinar a los programas sociales, por lo que “nadie” va a tener necesidad de robar para obtener ingresos, mejores condiciones de vida y de trabajo.

“A eso vine a Huauchinago, a decirles vamos empezando y vamos a enfrentar todos los problemas y va a haber justicia, les pido nada más que no perdamos la fe, las esperanzas y que me tengan un poco de paciencia porque me dejaron éstos muy enredado todo y un cochinero que tenemos que limpiar”, manifestó.

En el acto estuvo presente el mandatario interino Pacheco Pulido, quien pese a recibir algunas rechiflas, dio un mensaje conciliatorio en el que ofreció trabajar con el gobierno del presidente López Obrador.

“Como gobernador del Estado les expreso mi compromiso para trabajar con todas las fuerzas políticas para hacer de Puebla un estado de tranquilidad para todos y cada uno de los poblanos”, dijo el mandatario poblano.