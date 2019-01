“No conocí a ningún funcionario del gobierno de César Duarte, lo digo con toda firmeza: Alejandro Gutiérrez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exsecretario general adjunto del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, dijo que no conoce a un solo funcionario de la administración de César Duarte Jáquez, y aseguró que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, ha mentido al señalarlo como parte de una red de corrupción en el estado.

“Yo no conocí a ningún funcionario del gobierno de César Duarte, lo digo con toda firmeza (…) yo creo que es una locura, porque si no han medido las consecuencias de lo que esto tiene, yo creo que deberían de empezar a medirlas”, soltó ante los medios locales de Chihuahua, momentos antes de ingresar a la audiencia intermedia por la causa penal que enfrenta por el presunto desvío de más de 1.7 millones de pesos del erario a campañas políticas del Revolucionario Institucional.

La defensa de Gutiérrez –conformada por Antonio Collado Mocelo y Xavier López– dio a conocer que el imputado propuso pagar la reparación del daño (más de 1.7 millones de pesos), pero la Fiscalía General del estado se negó y no hubo acuerdo.

Esta noche inició el juicio oral contra Gutiérrez por la causa señalada. Posteriormente se dio la presentación de pruebas que desahogarán las dos partes.

Según la defensa, el acusado presentará como testigo a su favor a Leonardo Vázquez Chávez, con el objetivo de indagar sobre la empresa Jet Combustibles S.A de C.V, que en el juicio se ha señalado como propiedad del priista, y también se relaciona a Alejandro Gutiérrez Gómez, hijo del imputado.

Los otros testigos serán Enrique Alejandro Villegas Morales, quien dará a conocer informes de la empresa Promotora de Señalamientos Integral, S.A de C.V., y José Antonio Carrera Santiago, integrante de la defensa, el cual investigó a las personas morales de Jet Combustibles y Promotora de Señalamientos Integral S.A de C.V.

Como pruebas también están la pericial de Roberta Silva Sánchez, quien emitirá un dictamen sobre la relación contractual entre dichas empresas y el gobierno estatal, y el acta de constitución de Jet Combustibles, el 11 de julio de 2003.

“Se dicen tantas mentiras”

En la entrevista realizada por reporteros locales al inicio de la audiencia, Alejandro Gutiérrez sostuvo que una vez que demuestre su inocencia, demandará “a quien sea responsable”, porque no puede quedar impune lo que considera es una injusticia.

“Y no por un caso personal, yo sé que al final voy a terminar en los tribunales federales. Claro, seguro va a haber una parcialidad de la justicia del estado. Aquí a veces operan como mozos estoques del gobernador”.

Para responder a uno de los reporteros que le preguntó sobre el proceso penal, expresó que ha sido muy difícil enfrentarlo porque está contra “todo el poder de una tiranía”.

“Como yo, hay muchos. Si supieran lo que está pasando ahorita en las áreas de justicia en Chihuahua, realmente se asombrarían. Lo que yo vi: a mí se me impedía hasta ir a mis audiencias federales apagando la luz; dejan a 3 mil 500 internos sin agua en celdas de diez, donde tienen que dormir parados, torturados, fracturados, extorsionados. Asómense tantito a la construcción”.

De igual manera, advirtió que tiene todo documentado y en su tiempo presentará la denuncia.

Sobre la supuesta protección que le ha dado el expresidente Enrique Peña Nieto, como ha denunciado el gobernador Javier Corral, lo negó. “Es algo absurdo, se dicen muchas cosas, se dicen tantas mentiras”.

Gutiérrez se quejó de que su situación ha afectado a sus empresas y familia, y aseguró que en su caso tienen la posibilidad de ayudarle, pero ahora piensa que llegó al penal para cumplir una misión, que es la justicia.

“Ya lo estoy haciendo, con diferentes fotos, diferentes contactos, en el Legislativo federal; por supuesto, tengo que hacer mi tarea. No es posible, por ejemplo, la figura de la prisión preventiva, que dice combatir la corrupción y la impunidad, pero la impunidad es esto: castigar a inocentes, eso es una impunidad de la más perversa”.

Al preguntarle sobre la Operación Zafiro, aseveró que se trata de un software de un grupo de jóvenes del Tec de Monterrey que sirve para todo, especialmente para empresas.

“No tiene nada que ver con lo que dicen que es, y digo: ya no voy a tocar ese tema, es un tema ya concluido, pero en un momento dado es tan loco, es tan absurdo el modo de operación, o sea, Zafiro es un sistema automático de información, donde hay cuatro millones. Existían, pero Zafiro se le vende a cualquier persona, a empresas, a cualquiera, no es lo que dicen”.

Finalmente, calificó al gobierno de Corral peor que una tiranía: “Yo creo que es más que eso, pero, sí, ustedes mismos yo creo que lo pueden clasificar mejor, aunque no lo pueden decir. Pero yo creo que ustedes tienen una apreciación muy clara sobre el comportamiento. Algún día que termine mi proceso les voy a platicar cómo opera la justicia, con pruebas, porque yo estuve y saqué inocentes de la cárcel, pero con corrupción”.

El gobierno de Corral ha dicho que aplicaron al acusado el Protocolo de Estambul, y Gutiérrez asegura que es falso.

“¿Ustedes saben que nos hicieron creer que el agente que vino era del Protocolo de Estambul? No tiene nada que ver y fue contratado por el fiscal (…) Para ustedes es muy difícil que lo investigaran, no existe, nunca existió. Aparte de que en la mesa dijo que era un maestro jubilado de no sé dónde, contratado por el fiscal.

“(…) Claro que está mi demanda de tortura, y no solamente en México, está en los organismos internacionales, y ahí hicimos saber la sensibilidad del riesgo de mantener en México ante la ONU y derechos humanos la figura de prisión preventiva. Ahí está la resolución, pónganle atención”.