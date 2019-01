PAN califica gira de López Obrador por Puebla como proselitismo

PUEBLA, Pue. (apro).- El Comité Directivo Estatal del PAN aseguró que la primera gira que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador por el municipio de Huauchinango, se convirtió en el inicio de la campaña de Morena en Puebla para los próximos comicios extraordinarios.

“Es una lástima que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya venido a iniciar la campaña electoral a favor del partido Morena en Puebla”, manifestó en un comunicado la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta.

Igual, la panista se quejó de las referencias que hizo el presidente en su discurso sobre un supuesto fraude en las elecciones donde resultó electa la hoy fallecida gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo.

“Su anquilosado, viejo y rancio discurso respecto al supuesto fraude en la entidad, solo evidencia que nunca superó la derrota electoral en nuestro estado”, expresó.

La dirigente partidista advirtió que el PAN estará vigilante de que el gobierno interino y los ayuntamientos gobernados por Morena en Puebla, no acaben “repartiendo el frijol con gorgojo”, al que se refirió el mandatario en su discurso.

“Lamentamos que se haya convertido esta primera visita del presidente de México en un acto proselitista”, sostuvo Huerta.

Acusó al presidente López Obrador de incumplir los principios de Morena de no mentir, no robar y no traicionar, pues aseguró que su gobierno mantiene “polarizado” a Puebla y al país.

En su visita a Huauchinango el 24 de enero, López Obrador pidió los poblanos desterrar el fraude de las elecciones en esta entidad, a la vez que anunció que pedirá a las Fiscalías General y Electoral de la federación que se encarguen de vigilar que no se cometan irregularidades en los comicios extraordinarios.

Investigarán diputados

El panista Luis Felipe Bravo Mena anunció que el partido conformará una comisión para investigar a los diputados locales de Puebla que votaron por la designación de Guillermo Pacheco Pulido como gobernador interno.

Dijo que luego de que se investigue el actuar de los legisladores, se determinará si procede una sanción, que incluso podría ser la expulsión, para los panistas poblanos que no defendieron la propuesta que había impulsado el partido de nombrar interino al ahora exsecretario general de gobierno, Jesús Rodríguez Almeida.

Entre los que serán investigados se encuentra el destituido líder de la fracción panista en el Congreso local, Marcelo García Almaguer, considerado uno de los operadores del morenovallismo.

A García Almaguer se le ubica como el experto en la estrategia de medios de comunicación y redes sociales que caracterizó al grupo político del recién fallecido mandatario poblano. En especial con las encuestas y campañas de llamadas telefónicas a los electores que se registraron en las campañas.