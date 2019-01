INE: 52 organizaciones buscan convertirse en partido político

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que, hasta las 13 horas de este viernes 25 de enero, 52 organizaciones le habían notificado sus intenciones de convertirse en partido político.

En un comunicado, el INE recordó que su Consejo General estableció que las organizaciones interesadas en convertirse en un partido político deben notificar su intención entre el 7 y el 31 de enero.

La notificación al INE es apenas el primer paso que deben seguir las organizaciones para convertirse en partido. Entre los siguientes requisitos está presentar su declaración de principios, programa de acción y estatutos.

En el caso de partidos políticos nacionales, deben contar con tres mil militantes en por lo menos 20 entidades federativas, o bien, tener 300 militantes en por lo menos 200 distritos electorales.

De acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos, “bajo ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en el país podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate.

En el acuerdo sobre los requisitos que deben cumplir los aspirantes a partido quedó establecido que el 0.26 por ciento del padrón electoral equivale a 233 mil 945 electores.

En un comunicado, el INE reveló los nombres de las 52 organizaciones que comenzaron el trámite para convertirse en partido:

1. Esquema X México, A. C.

2. Pacto Tabasco, A. C.

3. Demócratas

4. Verdadera Alternativa para Mejorar y Organizar a la Sociedad, A. C.

5. Partido Ciudadano Independiente

6. Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana

7. Convicción Mexicana por la Democracia, APN

8. Organización Promotora del Partido Liberal de México

9. Organización de Ciudadanos Federalista Vanguardista

10. Expresión Liberal Democrática, APN

11. Frente Nacional

12. Todos Somos Uno

13. Demócrata

14. Frente Nacional Socialista Institucional Mexicano, A.C.

15. Pueblo Republicano Colosista

16. Asociación Política México Nuevo, A. C.

17. Práxis Democrática, APN

18. Unión Nacional Sinarquista, APN

19. Voz y Fuerza Indígena de México, A. C.

20. Realidades, Poder Ciudadano, Democracia Real

21. Tres por México

22. Trascendencia

23. Redes Sociales Progresistas, A. C.

24. Movimiento Democrático Independiente, A. C.

25. Plus Pacto por la Libertad y la Unidad Social, A.C.

26. Nuevo Pacto Social

27. Reconciliándonos México Renace, A.C.

28. Asociación Nacional por la Defensa de los Derechos Político Electorales, APN

29. Movimiento Ambientalista Social por México, A. C.

30. Gubernatura Indígena Nacional, A. C.

31. Libertad y Responsabilidad Democrática, A. C.

32. Vamos Juntos, APN

33. Alianza Popular del Campo y la Ciudad, APN

34. Fundación Alternativa, APN

35. Gente Humanista, A. C.

36. Mexicanos Libres e Independientes

37. Fomento del Sentido Común para el Desarrollo, A. C.

38. Proyecto Nacional por y para México, A. C.

39. Fuerza Social por México

40. México Adelante, APN

41. Movimiento Imperialista

42. Alianza Mexicana Alternativa, APN

43. Movimiento Vanguardista Social (VAS)

44. Plan de las Tradiciones por México, A. C.

45. Organismo Nacional en Movimiento para la Riqueza Indígena, A. C.

46. México Blanco, APN

47. Nosotros

48. Migrantes por la Paz

49. Asociación Profesional Interdisciplinaria de México, APN

50. Vanguardista Progresista

51. Somos México

52. Plataforma Independiente Nueva República, A. C.