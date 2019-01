Anuncian programa del XXVI Festival Internacional de Teatro Universitario 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con estrenos tanto de obras nacionales como de agrupaciones de Argentina, Estados Unidos, Canadá y Perú, la Cátedra Ingmar Bergman, talleres y conferencias, se anunció el XXVI Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU) a realizarse del 9 al 17 de febrero en Ciudad Universitaria.

Organizado por Cultura UNAM a través de la Dirección de Teatro UNAM, el festival se ha consolidado como la muestra de teatro universitario más importante a nivel nacional, tanto de presentación de talento artístico de alumnos de nivel bachillerato, superior y de escuelas de teatro del país (este año hay 20 seleccionadas), como de obras invitadas.

Este año la programación incluye cuatro lecturas dramatizadas de jóvenes dramaturgos de México, Uruguay y España, a partir de la mirada de cuatro directores mexicanos: Maric Nawá, dramaturgia de Adriano Madriles (México), bajo la dirección de Martha Mega; Siglo mío, dramaturgia de Lola Blasco (España), dirección de César Ortiz; La vaca que baila tap, dramaturgia y dirección de Jimena Eme Vázquez (México); y Argumento contra la existencia de vida inteligente en el Cono Sur, dramaturgia de Santiago Sanguinetti (Uruguay), dirección de Armando Luna.

También la Cátedra Ingmar Bergman, a través del Seminario “El espectador frente a las nuevas teatralidades”, impartido por Jorge Dubatti y Luz Emilia Aguilar Zinser; y el Taller de Dramaturgia territorial, que impartirán Juan Carlos Dall’Occhio y Valeria Di Toto. La conferencia “Crear en Grupo”, de Miguel Rubio Zapata, del Grupo Artístico Yuyachkani; y la conferencia magistral “Territorio, convivio y existencia: Hacia una nueva forma de pensar el teatro”, dictada por el Dr. Dubatti.

La muestra del tradicional “Carro de Comedias”, que finalizará temporada con la develación de la placa de la obra “Jarry y la máquina del tiempo”, de Hugo Alfredo Hinojosa, bajo la dirección de Emiliano Cárdenas, así como la presentación de un nuevo elenco para el 2019.

El montaje de obras como Straight, de Guillaume Poix, traducción de Manuel Ulloa Colonia, bajo la dirección de Mariana Gándara, del Centro Universitario de Teatro (CUT); y Palinuro en la escalera o el arte de la comedia, de Fernando del Paso, bajo la dirección de Mario Espinosa y Clarissa Malheiros.

Puestas invitadas como: Frontera, dramaturgia de Juan Carlos “Tito” Dall´Occhio, bajo la dirección de Gastón Marioni, Diplomatura en Dramaturgia del Centro Cultural Paco Urondo, FFyL, UBA de Argentina; Electronic City, dramaturgia de Falk Richter, traducción de Anne Monfort, adaptación de Colette Daudelin y Vicky Laplante, de L´Ecole Supérieur de la Universidad de Quebec en Montreal (UQAM), Canadá.

Mensajes, de Larry Tremblay, traducción de Boris Schoemann, bajo la dirección de Francine Alepin, también de la UQAM. Producción original de Teatro UNAM que contará con un elenco de cuatro actores mexicanos jóvenes egresados de la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT) y el Centro Universitario de Teatro (CUT).

La obra Con-cierto olvido, dramaturgia y dirección de Miguel Rubio Zapata, producto de la colaboración entre Teatro UNAM y la UAM Cuajimalpa, del reconocido Grupo Artístico Yuyachkani de Perú, compañía independiente con 20 años de trayectoria.

Así como los talleres Yo quisiera poder hacer lo que me dé la gana, impartido por Nicolás Lisoni de la Diplomatura en Dramaturgia del Centro Cultural Paco Urondo, de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina; Tact, Curiosity and Simulation: The Actor/Director Collaboration, a cargo de Michael Barakiva, director Artístico de The Hangar Theatre, Estados Unidos; y Artes perfomáticas: Intervenciones para espacios públicos, urbanos, escénicos y transitables, que impartirán Marina García Barros, Claudia Brito y Mariana Pessoa, del Instituto Universitario Patagónico de las Artes, Argentina, por mencionar algunas.

Para mayores informes sobre horarios de actividades y obras puede consultar www.teatro.unam.mx