Crisis magisterial pone en jaque al gobierno de Aureoles

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Silvano Aureoles enfrenta una crisis de gobernabilidad ante la decisión del magisterio de bloquear siete puntos estratégicos ferroviarios en Michoacán (Lázaro Cárdenas, Maravatío, Múgica, La Piedad, Yurécuaro, Uruapan y Pátzcuaro), además de la toma de 90% de las presidencias municipales, 58 oficinas de rentas y plantones en la capital, Morelia.

El conflicto se agudizó el lunes 14, cuando los maestros obstruyeron las vías férreas. Sin embargo, desde hace más de un año iniciaron los problemas porque no han cobrado sus salarios, bonos y prestaciones, algunas con un atraso de tres décadas y un estimado de 6 mil millones de pesos.

En diciembre pasado, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador entregó mil 650 millones de pesos al gobernador Silvano Aureoles, como adelanto de participaciones federales, para responder a los reclamos de los maestros.

No obstante, el dirigente sindical de la Sección 18, Víctor Zavala, asegura que no se sabe dónde esta ese dinero y por ello ha pedido que se haga una auditoria al gobierno estatal, con el fin detectar un posible desvío de recursos.

Hasta esta noche se mantenía el conflicto, y los profesores rechazaron la propuesta del gobierno federal de adelantar otros mil millones de pesos y avanzar en una mesa de negociación para levantar los bloqueos a las vías férreas.

Incluso, el gobierno de Michoacán anunció que comenzó a depositar la primera quincena de enero a los maestros y que también cuenta con recursos garantizados para pagar la segunda del mismo mes.

Los mentores disidentes de la Sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) rechazaron la propuesta y exigieron que se les pague el total de la deuda y se cubran otras demandas administrativas y políticas, lo que da largas al conflicto que a la fecha ha ocasionado pérdidas por 7 mil 500 millones de pesos para los sectores acerero, agrícola, cementero y energético.

Pese a ello, el gobernador Silvano Aureoles decidió viajar a España para difundir la imagen turística de Michoacán.

Se lavó las manos al argumentar que el conflicto magisterial tiene que resolverlo el gobierno federal, porque supuestamente le entregó la responsabilidad legal de la educación en noviembre del año pasado, puntualiza Víctor Zavala.

El pasado miércoles 23, el presidente López Obrador reviró y dijo que ese es un problema que tiene que resolver el gobierno de Michoacán, porque no ha pagado a los maestros, y adelantó: “Vamos a resistir todo lo que sea, porque no vamos a dejarnos chantajear”.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente admitió que el gobierno federal mandará recursos, pero aclaró que la intención no es resolver los problemas de esa manera. El dinero se daría en calidad de préstamo y como adelanto de participaciones, abundó.

“O sea, sí es una obligación del gobierno del estado de Michoacán, ellos tienen que asumirla, no es como se decía antes: ‘Problema político que se resuelve con dinero, no es problema’, ya no. Así no va a ser”, subrayó.

Los bloqueos y pérdidas

Por separado, Vicente Yáñez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), denunció que el bloqueo magisterial a las vías férreas ya afectó los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo.

Detalló que en 10 días del bloqueo hay 129 trenes con 8 mil 200 contenedores detenidos, dentro de las cuales hay más de 1 millón de toneladas de insumos y productos, incluidos 300 mil barriles de gasolina y diésel que no pueden llegar a sus destinos, entre éstos el estado de Jalisco, que ya sufre desabasto.

En una conferencia en sus oficinas, el pasado miércoles 23, pidió que se resuelva lo más pronto posible el conflicto magisterial, porque –advirtió– están saturando las terminales de carga y eso afecta de forma importante las industrias de acero, automotriz, alimenticia química, petroquímica y productos terminados.

“Estos son temas que sí van a afectar y, bueno, esperemos que se resuelva pronto. Saben que es un tema ahí de los maestros con el gobierno estatal y el gobierno federal, pero esperemos se resuelva pronto, porque esto sí puede hacer crisis”, recalcó Yáñez.

Javier Peña, presidente de la Comisión de Transporte de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), manifestó que el sector industrial estaría perdiendo 1 millón de pesos diarios por los bloqueos férreos de los maestros en Michoacán.

Víctor Zavala, secretario general de la Sección 18 e integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), responsabiliza del conflicto al gobernador Silvano Aureoles porque desde hace un año, asegura, le pidieron que pagara a los maestros y desatendió su llamado, pese a que el Congreso de Michoacán aprobó un presupuesto de 18 mil millones de pesos para el sector educativo.

Pregunta: “¿Dónde está ese dinero aprobado por el Congreso?”. Y enseguida exige que se realice una auditoría al gobierno estatal y al propio Aureoles, y que se identifique a quienes han desviado los recursos y se les aplique la ley.

Pero Aureoles se va a España

Una semana después del bloqueo a las vías férreas, en el momento más álgido del conflicto, el gobernador de Michoacán decidió viajar a España para promover la imagen de la entidad en la Feria Internacional de Turismo que se realiza del 23 al 27 de enero en Madrid.

El mismo día que inició esa feria, el secretario estatal de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, acusó al partido Morena de alentar a los integrantes de la CNTE en su campaña de “desestabilización” del estado.

“Exigimos a grupos ajenos sacar las manos de estas movilizaciones que generan intranquilidad y desestabilización, como se evidenció ayer a través de redes sociales y medios de comunicación, que muestran a militantes de un partido político, incluida la presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, María Itzel Camacho, y el regidor Filemón Acosta”, acusó en un mensaje a medios de comunicación en la capital michoacana.

En compañía del secretario de Educación estatal, Alberto Frutis Solís, Corona Martínez exigió al gobierno de la República, a nombre de Silvano Aureoles Conejo, atender “esta flagrante violación a la ley, contemplada en el artículo 167 del Código Penal Federal”, y adelantó que el gobierno michoacano interpondría la respectiva denuncia ante la Procuraduría General de la República.

Ambos funcionarios reiteraron que la administración estatal tiene toda la disposición y apertura para aportar lo que le corresponde, respecto del convenio educativo propuesto por Aureoles –el pasado 26 de noviembre– al gobierno de López Obrador, que hasta ahora, subrayaron, no ha dado una respuesta.

En una conferencia de prensa en la Ciudad de México, ese 26 de noviembre, Aureoles dijo que había notificado al gobierno federal, aún encabezado por Enrique Peña Nieto, la decisión de dar por concluida la adhesión al Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, celebrado el 18 de mayo de 1992, así como al convenio que en materia de educación se suscribió el 15 de diciembre de 2014.

El gobernador puso como plazo un mes para obtener respuesta del gobierno entrante de López Obrador, y aprovechó la ocasión para solicitar la regularización de un apoyo extraordinario anual por 2 mil 500 millones de pesos para liquidar el déficit en la nómina del estado. No quedó ahí, ya que también demandó la transferencia de 17 mil 15 plazas estatales a la Federación, con un costo anual de 3 mil 501 millones de pesos.

“Estamos solicitando que se designen representantes de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, con el fin de acordar el método y mecanismos para que, en el término de 30 días, se realice el proceso de entrega-recepción formal de los servicios de educación básica y normal que operan en el estado de Michoacán, tanto federales transferidos como los de financiamiento estatal, a la Secretaría de Educación Pública”, precisó.

Aureoles propuso entonces un nuevo convenio o acuerdo para que la aportación estatal sea de 12% y el 88% restante lo asigne la federación, o en su caso se devuelva la totalidad de los servicios y nomina educativa michoacana, que representa 28 mil 764 plazas, con un costo anual de 6 mil 764 millones, así como 6 mil 316 escuelas y 66 mil 279 muebles.

“El gobernador se quiso lavar las manos”, advierte Víctor Zavala, e insiste que Aureoles es el responsable de este conflicto que –asegura– ya afecta la gobernabilidad de Michoacán.

Todo empezó a inicios de 2018, dice, cuando presentaron al gobierno de Michoacán la petición de pagos atrasados a un grupo de maestros. “Intentamos de muchas maneras que se resolviera este problema, más allá de que algunos puntos eran parte de la reforma educativa impuesta por Peña Nieto”.

En entrevista, el líder magisterial asegura que tanto el gobierno de Aureoles como el de Peña Nieto se comprometieron a resolver el problema de los adeudos salariales, pero en el curso de todo el año no cumplieron su promesa e incluso se les dejó de pagar bonos y prestaciones, y de manera tardía se les cubrió la quincena, el aguinaldo y la prima vacacional.

“Además de que no se pagó a los más de 29 mil maestros estatales desde hace ocho meses, tampoco se ha pagado a maestros eventuales, al personal de apoyo que tiene más de año y medio sin cobrar absolutamente nada. Hay maestros que tienen un contrato, pero sin cobrar. Tampoco hay dinero para los Centros de Desarrollo Infantil y los albergues no tienen ni para comprar la comida para los niños”.

Además, agrega, el gobierno de Aureoles les debe 18 bonos de 2017 y 2018, así como prestaciones del año pasado. A nivel administrativo, indica que desde hace dos años no se entregan los formatos únicos de personal que sirven para que los maestros tengan estabilidad y seguridad laboral. Y tampoco se entregaron los talones de cheques con la leyenda que facilitaba su cobro en cualquier lugar que no fuera necesariamente un banco.

De igual manera, advierte que la situación se ha complicado para el gobierno estatal porque hay otras organizaciones sociales que se han unido al Frente Cívico Social, programando una serie de acciones, como el cierre de plazas comerciales.

“Si no hay una respuesta positiva de la federación a la propuesta del gobierno de Aureoles para que asuma el pago de los servicios educativos, entonces se va a meter en un grave problema. Hay más de 29 mil maestros que no han cobrado y tampoco se resuelven los problemas administrativos, por eso ahora en enero los maestros ya no aguantaron y decidieron iniciar estos paros y bloqueos”.

Prosigue: “Para nosotros es muy claro que el responsable de esta situación es el gobernador Silvano Aureoles, porque la federación ya mostró buena voluntad. Nosotros ya acordamos que vamos a seguir protestando hasta que nos paguen”.

Luego enumera las acciones que han realizado hasta ahora: el plantón en Morelia, la toma de las oficinas de renta y finanzas, y la mayoría de las presidencial municipales, además del bloqueo de las vías férreas y próximamente la toma de los centros comerciales.

Zavala advierte que, a pesar de todas estas acciones, el gobierno del estado no ha accedido a realizar una sola reunión, ni ha puesto la mínima atención al problema de gobernabilidad que ya existe.

“Lo peor de todo es que el gobernador, en lugar de revisar la problemática y dar una salida negociada, se va a España a participar en la feria de turismo. Lo más importante es resolver el problema del magisterio que ya está afectando a la economía del estado”.

–¿A que está jugando el gobernador Aureoles, a qué le apuesta?

–Me parece que se quiere lavar las manos y dejarle todo al gobierno federal. Están actuando de una manera irresponsable, porque el gobierno estatal es el principal responsable y no lo quieren aceptar.

Los maestros michoacanos están esperanzados porque el delegado del gobierno federal, Roberto Pantoja, ya anunció que atenderán el problema. Pero el líder de la Sección 18 insiste que quien tiene que responder es el gobernador, “porque esto ya se convirtió en un problema social, de gobernabilidad, económico y político”.