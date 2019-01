Agregado militar de Venezuela en Washington rompe con Maduro y reconoce a Guaidó

CARACAS, Venezuela (proceso.com.mx).- El coronel José Luis Silva Silva, agregado militar de Defensa de la embajada de Venezuela en Washington, Estados Unidos, publicó un video en el que reconoce a Juan Guaidó como “único presidente legítimo” de su país y hace un llamado a sus compañeros militares a no atacar al pueblo.

“Me dirijo al pueblo de Venezuela y en especial a mis hermanos de la Fuerza Armada Nacional con la finalidad de reconocer como único presidente legítimo al presidente Juan Guaidó, basado y apegado a la Constitución de nuestra República”, dice el militar venezolano en el video difundido este sábado 26.

#26ene Coronel José Luis Silva Silva, agregado militar de Venezuela en Washington, EEUU, rompe con Maduro y reconoce como presidente legítimo del país a Juan Guaidó @jguaido pic.twitter.com/3hH7l82Q9r — Marjuli Matheus (@marjuli) January 26, 2019

Instó a la Fuerza Armada de Venezuela a restablecer la democracia en su país y no usar las armas para atacar a los venezolanos. “La Fuerza Armada tiene un papel fundamental en el restablecimiento de la democracia en nuestro país. Por favor hermanos no ataquen a nuestro pueblo. El Estado nos dio las armas para defender a nuestro país no para atacar a nuestros iguales”.

También se refirió a la naturaleza del cuerpo militar que no debe profesar lealtades políticas. “El artículo 328 de la Constitución dice que la FFA constituye una institución esencialmente profesional sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación”, apuntó.

En un acto político oficialista, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se vio al general Fabio Zavarce Pabón junto a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), este sábado 26 en el estado Zulia al oeste de Venezuela. Zavarce es comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Occidental del gobierno de Maduro. “Somos bolivarianos, revolucionarios, socialistas, antiimperialistas, antioligárquico y radicalmente chavistas… La Fuerza Armada jura lealtad absoluta y subordinación a Nicolás Maduro Moros, comandante en Jefe de la Fuerza Armada Bolivariana”, arengó el general.

Cuando creías que el régimen no podía cometer más errores, montan al General Fabio Zavarce a dar un discurso político en un mitin del Psuv, violando el artículo 328 de la Constitución. #25Ene pic.twitter.com/y68eZGg3D3 — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) January 25, 2019

Por su parte, el coronel Silva, desde Washington, envió un mensaje a sus compañeros de armas. “Nuestros hermanos lo único que están buscando es tener lo mínimo para que sus familias vivan, tener alimento, tener salud, eso es algo básico”

“No te olvides compañero, comandante, capitán, todos los que estén al mando de tropas, que no podemos ni debemos atacar al pueblo ellos son a los que nos debemos nosotros”.

El miércoles 23, tras la juramentación de Guaidó como presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro anunció la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares con EU, ordenó la expulsión de todo el personal y les dio un plazo de 72 horas para abandonar el país.

Mientras que Estados Unidos reconoció a Guaidó y dijo que no acataría la orden de Maduro y entregó las cartas credenciales de su personal a Guaidó. Sin embargo, el viernes el gobierno de Donald Trump gestionó la salida del personal “no esencial” de su embajada en Venezuela.

Maduro también anunció que retiraría a todo su personal consular y diplomático en Estados Unidos y que los recibiría este sábado “cómo héroes”.

En un acto público el viernes 25, Guaidó había adelantado que personal diplomático y consular de Venezuela en EEUU, se había puesto a sus órdenes, pero declinó dar nombres.

“Esos funcionarios de los consulados, ¿recuerdan? que están en Estados Unidos y que mandaron devolverse, les tengo una buena noticia, se van quedar muchos. Pero ya tendrían la noticia de boca de los que decidieron ponerse del lado de la Constitución”, estas palabras las dijo Guaidó este sábado 26 más temprano en otro acto público en Caracas, horas antes de que se conociera el pronunciamiento del coronel Silva desde Washington.

El senador republicano estadunidense Marco Rubio se refirió al comunicado del coronel Silva. “El agregado militar en la embajada de DC ha reconocido Juan Guaidó como presidente y se puso a sus órdenes”, publicó en su cuenta de Twitter.