Guatemaltecos expulsan de plaza central de Ayutla a migrantes

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.(proceso.com.mx).- Después de una campaña antiimigrante en las redes sociales, este domingo cientos de pobladores de Tecún Unám, en la municipalidad guatemalteca de Ayutla, expulsaron de esa localidad a los migrantes hondureños y salvadoreños y los obligaron a ir un albergue o pasar al lado mexicano.

Con las consignas “ya no más delincuentes” y “recuperemos nuestro parque”, los pobladores de Tecún Umán, con el apoyo de las autoridades locales les pidieron a los migrantes retirarse de su pueblo y dejar vacío el parque donde ellos y sus familias cada domingo se concentran para recrearse y divertirse.

Los pobladores alegaron que desde hace muchos meses, la plaza central ha servido para refugio de los migrantes y ellos han perdido un espacio de diversión y entretenimiento, aunado a las quejas que viven los comerciantes y pobladores que se quejan de robos y acosos a las mujeres del pueblo.

Desde páginas en las redes sociales como “Ayutlecos Unidos”, “Noticias Ayutla”, “Informativo Ayutla”, y otras se filtraron primero videos de “borracheras” y “fiestas candentes” que arman los migrantes en pleno parque central, por lo que se empezó a crear una campaña en contra de los migrantes centroamericanos.

“En lo que han convertido nuestra hermosa Ayutla está gente… es momento de poner un alto!.. Yo los invito a unirnos todo el pueblo de Ayutla, todo el que ame está tierra que con tanto esfuerzo se a mantenido limpia de tanta escoria, a que unamos fuerza y voces para sacar está gente de nuestro municipio, no se vale que no podamos andar libremente en nuestro pueblo,

que no respeten a nuestras mujeres ni respeten nuestras leyes .. si estas de acuerdo a que nos unamos este domingo y saquemos esa gente de nuestro

pueblo, de nuestro parque comparte. #NoMasHondureñosEnAyutla #FueraHondureñosdeAyutla

#Porunaayutlasanaylimpiadeescorias”, empezó a convocar Ayutlecos Unidos.

“Por culpa de está gente que sólo vino a quitar nuestra paz Ayutla está retrocediendo, no permitamos que nos roben nuestro pueblo, nuestra paz … alcohólicos, drogadictos, y delincuentes es todo lo que son Ayutla se ha destacado por ser un municipio seguro pero ahora da miedo salir a las calles o visitar nuestro parque, Perdón si ofendo a alguien no es esa la intención

pero molesta ver como gente a la cual de le ayudó sólo nos perjudica así paga ellos el buen corazón de los ayutlecos, son unos mal agradecidos , y abusivos … #AyutlasinDelincuentes”, señala la misma página.

“Es lamentable que este tipo de personas (Migrantes Hondureños), vengan a nuestro pueblo a robarnos la tranquilidad, la paz y la seguridad de nuestro municipio, que tanto nos ha costado tener día a día, trabajando todos juntos de la mano, por un bien común, para nuestras familias y pueblo ayutleco en general. ¡Extrañamos nuestro parque, extrañamos la paz en Ayutla, porque han invadido nuestro territorio”, decía Noticias Ayutla.

“Porque queremos vivir en paz, no queremos regresar al pasado, no más desorden en nuestro parque familiar, por lo que le pedimos a los migrantes centroamericanos que queremos nuestra paz y nuestra tranquilidad de regreso, Ayutla es amor”, dijo Informativo Ayutla.

Tras el llamado en las redes sociales para acudir este domingo a la plaza central, después de las 15 horas, poco a poco se fueron juntando los pobladores, quienes en voz de sus líderes le exigieron al alcalde actuar para limpiar el parque de migrantes, pues es un reclamo del pueblo ayutleco.

Los migrantes fueron echados de la plaza central y corridos hacia la orilla del Río Suchiate, donde tomaron balsas y pasaron al otros lado, con tal de no tenerlos ahí, las propias autoridades les pagaron a los balseros para que los pasaron al lado mexicano.

Otro grupo que no quería irse, fueron obligados a abordar las balsas, algunos más se fueron al puente fronterizo Rodolfo Robles, hasta donde varios guatemaltecos con palos y piedra en mano los fueron echando de su comunidad. Otros más se fueron al albergue.

En la plaza central, al alcalde Erik Salvador Súñiga Rodríguez dijo al tomar la palabra dijo que ha hecho muchas acciones den favor de los migrantes centroamericanos, “el problema es han llegado toda clase de gente, se metieron a nuestro pueblo y tomaron el parque, y ahí están en calzoncillos, fumando marihuana, bailando y haciendo toda clase de actos que ofenden a los lugareños y no hay nadie que defienda los derechos humanos de los ayutlecos. Sólo están defendiendo los derechos humanos de esta gente”.

El alcalde expuso que llevan 11 años haciendo que Ayutla sea un lugar próspero y limpio, un lugar donde la gente ya no anda pidiendo dinero en la calle, donde la gente ya no andan si camisa, como andan ahora los migrantes hondureños.

Dijo que por más que ha hablado con los migrantes para llegar a un acuerdo no se ha podido, les ha ofrecido un albergue y tampoco aceptan, se han apropiado del parque y no quieren entender “y dijeron ellos que de aquí nadie los movía”.

“Ahora entiendo porque sus países de están hundiendo en la miseria, ahora entiendo porque los están echando de sus países, ahora entiende porque allá nos los quieren. No son personas educadas, le andan pidiendo dinero a todo mundo y andan chuleando a las mujeres”, dijo el alcalde Súñiga Rodríguez.

Dijo que este parque fue construido con dinero del pueblo al que él mismo sirve desde hace 10 años para el esparcimiento de sus familias y que los migrantes no han invertido un solo quetzal, que a petición del pueblo ahora estacionará a la policía para que todo aquel migrante que ingrese se vaya necesariamente al albergue que ya se les habilitó.

El alcalde mandó a traer pipas de agua, cubetas, jabón y escobas para que todos se pusieran a barrer y lavar el parque central, donde los migrantes lo agarraron para cagarse y orinarse.

“Pobladores de Ayutla desalojan del parque central a los hondureños, se cansan después de brindarles la mano a los hondureños, hicieron lo que quisieron en el parque. Los desalojan después de todo el relajo que ocasionaron, quitándole la paz al pueblo, el parque ya no era parque familiar, si no era un burdel de hondureños. Así mismo los ayutlecos tomaron la iniciativa de hacer limpieza al parque central, esto demuestra que nuestra gente ama su tierra Ayutla”, dijo Noticias Ayutla.

“Pueblo ayutleco se cansa de los migrantes hondureños, se les dio apoyo, comida, medicina y albergue, y ellos pagan con ensuciar nuestro parque central y hacer de el un burdel. Ahora todos los ayutlecos nos unimos en una marcha pacífica para que desalojen el parque central. Pueblo ayutlecos trabajando haciendo limpieza al parque central”, refiere la misma página esta tarde.

Escribió el usuario Walter Gómez:

“Unas 300 personas de diversos lugares del municipio de Ayutla del departamento de San Marcos Guatemala, portando palos y otros objetos se enfrentan a migrantes de Honduras y El Salvador y les piden que salgan del municipio.

Los vecinos se encuentran descontentos debido a que durante varios días los migrantes centroamericanos efectuaron fiestas y consumieron diversos tipos de bebidas alcoholicas y otras substancias en el parque central y las principales calles.

Esperan que se regresen a su país o sigan su recorrido como las anteriores caravanas.

Algunos migrantes cruzaron a territorio mexicano por el rio Suchiate, otros por el puente fronterizo y mientras otras personas se fueron al albergue habilitado para su atencion.

Las autoridades municipales y vecinos iniciaron la limpieza del pequeño municipio fronterizo.