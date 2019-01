EU reconoce a encargado de negocios de Guaidó en Washington

CARACAS (proceso.com.mx).- Este domingo la Casa Blanca dio por aceptada la designación de Carlos Vecchio como nuevo encargado de negocios de Venezuela ante Estados Unidos.

Vecchio fue nombrado el viernes 25 por Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela y opuesto a Nicolás Maduro quien también ostenta la presidencia de la República, en una compleja situación política y diplomática del país sudamericano.

“Los Estados Unidos aceptaron la designación del presidente interino Juan Guaido de Carlos Alfredo Vecchio como el Encargado de Negocios del Gobierno de Venezuela a los Estados Unidos el 25 de enero. El Sr. Vecchio tendrá autoridad sobre asuntos diplomáticos en los Estados Unidos en nombre de Venezuela”, indica el comunicado de la Casa Blanca suscrito por el secretario de Estado Mike Pompeo.

En informe de la Casa Blanca también indica que Vecchio se reunió con David Hale, Subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de EU, luego de su acreditación.

“Los Estados Unidos esperan con interés trabajar con el Sr. Vecchio y el personal diplomático designado por el presidente interino Guaido”, reza el comunicado.

El cerco económico a Nicolás Maduro se acentúa luego de que Banco de Inglaterra no permitió que Maduro retirara mil 200 millones de dólares en reservas de oro pertenecientes al Estado venezolano, la semana pasada. El viernes EU anunció que le daba a Guaidó el control de las cuentas del Estado venezolano en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

Este domingo, el senador republicano por el estado de Florida, Marco Rubio, confirmó que el gobierno de Donald Trump otorgó a Juan Guaidó las cuentas bancarias del Estado venezolano y del Banco Central de Venezuela radicadas en Estados Unidos.

