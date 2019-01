Monreal niega interferir en huelga y acusa que suplantan su identidad (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador Ricardo Monreal aseguró que es falsa la información de que esté interfiriendo en la huelga de 30 mil trabajadores de maquiladoras que estalló el pasado viernes en Matamoros, Tamaulipas, e incluso afirmó que presentó una denuncia penal por suplantación de identidad.

El domingo, el diario local El Mañana publicó que Monreal presuntamente pidió por teléfono al secretario general del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales de la Industria Maquiladora, Juan Villafuerte Morales que se levantara de inmediato el paro en Autoliv, la fabricantes de autopartes electrónicas más grande del mundo, al calificarla de ilegal.

Posteriormente, delante de trabajadores y representantes de los medios en Matamoros, la abogada laboral Susana Prieto Terrazas puso en altavoz una conversación telefónica que sostenía en ese momento y que, aseguró, era con el coordinador de Morena en el Senado.

En la conversación se ve a Susana Prieto decir: “por qué el gobierno de Andrés Manuel López Obrador los está llamando a negociar y que sin más, sin que medie ningún acuerdo, quitan las banderas porque se les da la gana”.

También te recomendamos Se van a huelga más de 30 mil trabajadores de 45 maquiladoras en Matamoros

Del otro lado de la línea la respuesta fue: “Vamos a cumplir la Ley del Trabajo, no vamos a brincar ninguna traba, no vamos a permitir que los trabajadores no tengas sus derechos, pero tampoco vamos a permitir que se caiga la economía en el estado y municipio”.

La conversación quedó registrada en video.

En sus cuentas de Twitter y de YouTube, el coordinador de Morena en el Senado negó categóricamente haber participado en esa conversación, dijo desconocer a la abogada y aseguró que no es la primera vez que alguien suplanta su identidad incluso para extorsionar.

Es falso, como publican algunos medios, que esté interfiriendo en el conflicto laboral de Matamoros, #Tamaulipas. No es la primera vez que suplantan mi identidad; ya hemos presentado denuncia penal. https://t.co/5BEnahHXOQ — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 28, 2019

“Desde hace 5 o 6 meses se ha usado mi nombre para actos ilegales de extorsión, de solicitud de favores económicos con intervenciones indebidas como ésta; y en varias ocasiones he grabado mensajes, difundidos por redes sociales, invitando a la población a no dejarse sorprender”, dijo en Twitter.



“No te dejes engañar: son hampones y es una pandilla criminal la que usa mi nombre. Ya está en la Fiscalía General la denuncia penal”, aseveró en un video (con información de Juan Alberto Cedillo).