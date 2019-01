Pemex pidió a filial préstamo de hasta 180 mdd para compra de 671 pipas: Nahle

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con un préstamo de hasta por 180 millones de dólares de Pemex Comercio Internacional (PMI), Petróleos Mexicanos (Pemex) compró 671 autotanques para cubrir el transporte de gasolina y el desabasto generado por el cierre de ductos, como parte de la lucha contra el robo de hidrocarburos.

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, informó lo anterior durante su comparecencia ante diputados y senadores en el palacio de San Lázaro. La funcionaria detalló que se dio un anticipo de 71 millones de dólares, que representa el 40% del total; un 30% más se hará a la entrega de las pipas, y el 30 restante durante la verificación en campo.

Fue un préstamo que PMI hizo a Pemex para que, a través de la empresa III Servicios, ambas filiales no paraestatales de Pemex, se pudieran comparar las pipas entre el 20 y el 23 de enero.

Nahle detalló la operación. Explicó que se han firmado cinco memorándum de entendimiento para la adquisición de autotanques en apoyo a la base de combustibles en el país.

“Estos acuerdos consideran un total de 671 tanques. El monto total de la operación de la fecha es 92 millones de dólares. Los términos de las adquisiciones fueron 40 por ciento de anticipo, 30 por ciento contra entrega, y 30 por ciento tras verificación del comprador”, dijo.

Aunque la compra es por 92 millones de dólares, el préstamo fue de hasta 180 millones de dólares. La primera transferencia se realizó el 23 de enero por un monto de 71 millones de dólares.

“Este préstamo fue aprobado por los consejeros de PMI Norteamérica, Saúl Hernández Legarreta, y Jorge Valdez Montoya, el 22 de enero. Para contar con el monto de 71 millones de dólares, PMI Norteamérica reprogramó el pago de facturas por un monto de 77 millones de dólares por un plazo de tres días. Dichas facturas están referidas a la compra de crudo en Estados Unidos, para procesamiento de la refinería de Deer Park, que es una sociedad de Shell con Pemex”.

Nahle, como presidente del Consejo de Administración de Pemex, respondió a los cuestionamientos de dónde, por qué y cuándo se adquirirán las pipas que anunció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Poco antes, y a pregunta de Reginaldo Sandoval Flores, coordinador y diputado por el PT, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, adelantó que se reducirá el número de filiales de PMI, (son poco más de 60 y todas están ubicadas en paraísos fiscales), al “mínimo indispensable”.

Romero Oropeza cuestionó la opacidad en que se manejan todas las filiales de PMI y de las cuales Proceso ha detallado los millonarios montos en euros que manejan fuera de México.

Durante los regímenes del PAN y PRI, dichas filiales se empezaron a manejar por el derecho privado y fueron eliminadas del gobierno. Lo anterior implicó que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y los órganos de control interno que designa la Secretaría de la Función Pública, no puedan entrar a sus cuentas contables, pero no solo ello, sus funcionarios no pueden ser sancionados, ya que en términos reales no son “funcionarios públicos”.

“Hay más de 40 filiales en paraísos fiscales; a través de ellas, por ejemplo, se realizó la recompra de Agronitrogenados y Fertinal, a pesar de ser una operación irregular no se le puede revisar”, recordó Romero Oropeza.

El director de Pemex adelantó que se reducirá el número a “lo indispensable” y serán “regresadas a la administración pública, donde sus funcionarios podrán ser sujetos de responsabilidades”.

“Esas historias terroríficas… a lo mejor son verdad”, soltó en referencia a los presuntos malos manejos de los millonarios recursos económicos por parte de PMI.

Por otra parte, la titular de Energía reveló que algunos permisionarios para importar gasolina no han estado haciendo uso de ellas, por lo que al término de su duración, un año, se revisará cada uno de ellos.

Hay 587 permisos de los cuales solo se usan 41 “por ello también estamos ordenando y revisando el padrón de permisionario”.

Nahle aclaró que fueron los permisos que entregó la anterior administración, sin embargo, dijo, muchos no se están utilizando y mencionó por ejemplo a BP, Chevron, Ixchel.

“Las compañías más importantes que importaron son Pemex, por supuesto, Exxon Mobil, Tesoro, Glencore, Total y Valero. Algunas compañías que no están utilizando o que no estuvieron utilizando los permisos de importación son BP, Chevron, Ixchel, entre otros. Entro otros, porque hay mucha gente que llegó”.

15 dependencias vs. huachicol

La titular de Sener detalló ante legisladores que el 20 de diciembre se tomó el control de los ductos que distribuyen la gasolina y diésel en todo el país.

“Y cuando menciono que se tomó el control, es desde el seno de la misma empresa y cuarto de control de distribución, hasta las terminales, ductos, carrotanques y sistemas de distribución.

“Se tomaron estas medidas al quedar en plena evidencia prácticamente una empresa paralela dedicada a robar y vender en un mercado negro el combustible ilegal ocasionando un quebranto a las finanzas de Pemex en el país.

Dijo que 15 dependencias han participado en la estrategia contra el robo de hidrocarburos, “la Sener tuvo conocimiento y aprobó la operación de cierre de ductos en tramos estratégicos donde había cientos de tomas clandestinas”.

En defensa de la estrategia, que una y otra vez fue cuestionada y calificada de “ocurrencia”, como por ejemplo el panista Juan Carlos Romero Hicks, la secretaria de Energía aclaró que “desde un inicio de la operación confirmamos que en las 74 terminales de abastecimiento de Pemex tenían altos niveles de inventarios de combustibles y que las importaciones de gasolina estaban garantizadas para abastecer el mercado nacional”.