Dos reporteros chilenos y dos franceses fueron detenidos por la policía venezolana

CARACAS (apro). – La noche de este martes fueron detenidos en Caracas siete reporteros de los cuales dos son de nacionalidad chilena, dos franceses y tres venezolanos.

La policía venezolana los detuvo cuando cubrían una vigilia frente al Palacio de Miraflores, sede del gobierno, donde se habían concentrado un grupo de personas en apoyo a Nicolás Maduro.

El enviado especial de TVN de Chile, Rodrigo Pérez y su camarógrafo, Gonzalo Barahona, están detenidos en Miraflores desde las 10 de la noche del martes cuando fueron apresados juntos dos periodistas venezolanos, Ana Rodríguez de VPITV y Maiker Triarte de TV Venezuela. Los dos venezolanos fueron liberados tras diez horas de detención, denunció el Sindicato de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

La mañana de este miércoles también se supo de la detención de dos reporteros franceses y el productor venezolano que los acompañaba, Rolando Rodríguez. Hasta el momento se desconoce la identidad de los franceses, pero allegados al productor venezolano creen que se trata de reporteros de una productora que trabaja para la cadena France 24. Estarían en manos de la policía política de Maduro, el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional).

La noche del martes, Roberto Araos, encargado de la embajada de Chile en Venezuela acudió a Miraflores para tener noticias de los reporteros de TVN detenidos. Sin embargo, las autoridades venezolanas leales a Nicolás Maduro se han negado a dar información.

El presidente chileno, Sebastián Piñera, exigió la liberación de los reporteros detenidos e informó que la Cancillería se está encargando del caso y recalcó que la salida en Venezuela son elecciones libres.

“Exigimos inmediata liberación de periodistas de TVN detenidos en Venezuela. Nuestra Cancillería está realizando todas las gestiones necesarias. La libertad de prensa es otra de las víctimas en Venezuela. La solución pacífica son elecciones libres y democráticas, ahora”, publicó en su cuenta de Twitter.

Chile es uno de los países que reconoce al presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, como presidente legítimo de Venezuela. El día anterior, el gobierno interino de Guaidó nombró embajadores en diez países, incluyendo Chile. La presidencia de Maduro es cuestionada debido a que las elecciones de 2018 son consideradas ilegales.

Los reporteros venezolanos liberados esta mañana denunciaron que fueron detenidos cuando pasaban frente a al Palacio de Miraflores. “No estábamos grabando, pero ellos (los policías) no creyeron que no estábamos grabando. Nos revisaron los teléfonos y vieron que no teníamos grabaciones pero igual nos detuvieron”, dijo Maiker Yriarte de TV Venezuela luego de ser liberado.

El SNTP denunció que los venezolanos fueron obligados firmar actas en las que declaraban que se les garantizaron todos sus derechos, pero no fue así.

La ONU y varias oenegés venezolanas ha denunciado excesos policiales y detenciones arbitrarias desde el 21 de enero cuando iniciaron las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Informes indican que van más de 900 detenidos, entre ellos decenas de menores de edad y más de 40 asesinatos. También han denunciado torturas a los detenidos.

Se desconoce el paradero de los reporteros chilenos y franceses y del productor venezolano que acompañaba a estos últimos.