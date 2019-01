Impiden a Lula asistir a sepultura de su hermano mayor; acusa persecución

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva –preso desde abril pasado por acusaciones de corrupción– rechazó un permiso que se le dio para salir de la cárcel y reunirse con su familia, en protesta porque un día antes se le negó asistir al funeral y sepultura de su hermano mayor Vavá, fallecido el martes.

En su cuenta de Twitter, el exmandatario compartió diversas publicaciones en las que denuncia este hecho como una prueba más de que su encarcelamiento tiene motivos políticos.

O adeus a Vavá que Lula foi impedido de dar. Foto: Ricardo Stuckert pic.twitter.com/CBJ8pyJj7N — Lula (@LulaOficial) January 30, 2019

“Lula no tiene motivos para encontrarse a escondidas con su familia como si eso fuese un favor de la fiscalía y de la justicia”, afirmó el diputado Paulo Pimenta del Partido de los Trabajadores (PT).

Em 2015, nada menos que 175.325 detentos deixaram suas celas para sepultar parentes. Dados do Departamento Penitenciário Nacional, órgão chefiado por Sérgio Moro. Lula é preso político e refém. Moro era um juiz fora da lei. Agora é um ministro fora da lei.#LulaPresoPolitico — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) January 30, 2019

Genival Inácio da Silva, Vavá, hermano mayor de Lula, murió a los 79 años el martes víctima de cáncer. La defensa del expresidente pidió a la justicia brasileña permiso para que éste pudiera dejar temporalmente la prisión y asistir al velorio, un derecho que la ley concede a los reclusos.

Sin embargo, la solicitud fue rechazada bajo el argumento de que la policía federal argumentó problemas de seguridad y logística para su traslado al cementerio.

De acuerdo con Pimenta, Lula consideró que la negativa forma parte de la misma persecución política por la cual se le apresó.

La Corte Suprema autorizó este miércoles que Lula sí pudiera salir temporalmente de prisión para reunirse con su familia en un cuartel militar en Sao Paulo, una vez que su hermano mayor fue sepultado.

Sin embargo, de acuerdo con dirigentes del PT, Lula prefirió permanecer en su celda en la ciudad de Curitiba.

Pimenta aseguró que la negativa para que Lula viera por última vez a su hermano provino del juez Sergio Moro, el mismo que condenó al exmandatario a prisión en primera instancia.

“(Lula) no pretende someterse al circo montado por Sergio Moro”, dijo el legislador.

Otros dirigentes argumentaron que Lula quiso estar presente en el entierro de su hermano, a quien veía como una figura paterna, pero la justicia brasileña sólo le autorizó una reunión familiar cuando el cuerpo de Vavá ya había sido sepultado.

“Es lamentable que la decisión sólo haya salido a esa hora. Y no era para ver el cuerpo de Vavá, sino para hablar con la familia. Lula, con mucha dignidad agradeció, pero no viajará. No tiene sentido”, dijo el exministro Gilberto Carvalho.

“Lo que Lula quería y nosotros queríamos era que viese a su hermano por última vez”, dijo la presidenta del PT, la senadora Gleisi Hoffmann. “No lo dejaron despedirse de Vavá por pura maldad” (con información de agencias).