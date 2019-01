Vinculan a proceso a presunto violador en Cuautitlán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, vinculó a proceso a Martín ‘N’, un chofer de autobús, por su presunta participación en el delito de violación en agravio de una mujer.

En un video, la víctima refirió que dicho sujeto intentó abusar sexualmente de ella al encontrase sola en el autobús a la altura de la colonia Morelos, municipio de Cuautitlán.

Refirió que al resistirse el sujeto la golpeo en el rostro varias veces. “Me jalaba el pantalón, quería bajármelo, yo gritaba, no sé cómo me zafé. Al bajarme del camión que iba al Toreo me caí, tenía mucho miedo porque pensé que iba a regresar”.

La mujer identificó plenamente al operador del autobús, pues en más de una ocasión abordó el mismo autobús para ir a su centro de trabajo o regresar de él. “Es un flaco, güero y barbón”, dijo.

Con los rasgos fisonómicos, las autoridades mexiquenses dieron pronto con el agresor, quien fue detenido y vinculado a proceso.