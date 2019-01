El presidente de España regala a AMLO acta de nacimiento de su abuelo… y se sube al Jetta blanco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El mandatario de España, Pedro Sánchez Pérez Castejón, causó sensación en redes sociales cuando se subió al Jetta blanco del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien además dio como regalo el acta de nacimiento de su abuelo, José Obrador, quien nació en la localidad española de Cantabria, en 1863.

Durante una comida que el Ejecutivo mexicano ofreció a la delegación española y a empresarios en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, Sánchez Pérez Castejón explicó que los presidentes del gobierno español tienen por costumbre intercambiar regalos al país al que van o con los representantes que visitan España.

“Tratamos de que esos regalos sean lo más personales posibles (…) Con el regalo que le he hecho, que ha sido entregarle el acta de nacimiento de su abuelo en 1893 en un pequeño municipio de Cantabria es reivindicar los lazos, las raíces que tiene el pueblo mexicano y el pueblo español”, dijo.

López Obrador y el presidente español llegaron a la comida en el Jetta blanco, luego de dejar Palacio Nacional, donde ambos mandatarios reafirmaron su compromiso con el desarrollo de Centroamérica.

También acordaron un conjunto de acciones para renovar los lazos políticos, económicos y sociales entre México y España, y colaborar ante los grandes retos regionales y globales.

En conferencia de prensa ofrecida al término de la reunión privada bilateral, ambos mandatarios se refirieron al caso Venezuela.

“Somos cuidadosos de no intervenir en política interna porque no queremos que otros países intervengan en asuntos que sólo competen a los mexicanos”. Y eso no pasa por los desconocimientos o reconocimiento de gobiernos “porque ese no es nuestro papel”, soltó López Obrador, y ratificó el ofrecimiento mexicano de coadyuvar, si lo solicitan las partes, a facilitar el diálogo y el entendimiento entre las partes.

A su vez, Sánchez subrayó la conformación del grupo de contacto en el que participan Alemania, Francia y España, todos ellos de extracción política distinta, pero que pretende propiciar una salida a la crisis venezolana que le permita ayudar a combatir el sufrimiento del pueblo. Este grupo de contacto busca el diálogo para concretar la celebración de elecciones en Venezuela, sostuvo.

Pedro Sánchez Castejón arribó este miércoles a México para realizar la primera visita de Estado de un mandatario extranjero en el gobierno de López Obrador.

Se realizó dos meses después del viaje que hizo el rey de España, Felipe VI, para asistir a la investidura del tabasqueño, el pasado 1 de diciembre.