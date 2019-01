Se van a huelga 500 trabajadores sindicalizados de Coca-Cola en Matamoros

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por lo menos 500 trabajadores sindicalizados de la empresa refresquera Coca-Cola iniciaron un paro laboral la mañana de este jueves en la fronteriza ciudad de Matamoros.

Con ello, el problema laboral se agudiza en la frontera de Tamaulipas donde hasta el día de hoy solamente se habían ido a paro las industrias maquiladoras.

“Nos dijeron que no íbamos a tener aumento hasta septiembre y no íbamos a tener bono porque no nos corresponde porque tenemos el salario más alto”, dijo un trabajador.

Al sitio se presentó la nombrada activista Susana Prieto, quien les aclaró que “el bono no está contemplado en ningún contrato colectivo. “Surge como una prestación porque no dieron el aumento por años en las maquiladoras”.

Los trabajadores de la refresquera pertenecen al Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales de Matamoros (SJOIIM) encabezado por Juan Villafuerte, quien hasta el momento no ha dado una postura al respecto.

Los protestantes permanecen en paro en la planta ubicada en el bulevar Calixto Ayala en la salida a Reynosa.

Se menciona que existe posibilidad de paros en otras empresas de diversos giros.

La Secretaría del Trabajo de Tamaulipas dio a conocer el estatus que, hasta el momento, hay en la ciudad de Matamoros por el emplazamiento a huelga de 48 maquiladoras.

En total, 26 maquiladoras ya retomaron sus labores al darse un desistimiento de huelga y llegar al acuerdo con los trabajadores de otorgar el incremento del 20 por ciento en los salarios y un bono anual de 32 mil pesos pagaderos en una o hasta en 3 exhibiciones.

Ya entraron a trabajar y nos sentimos contentos por todos los que ya arreglaron, nosotros estamos afuera. No desistir y seguir con el objetivo que es el aumento y los 32 mil pesos en bonos”, dijo Alma Delia Coronado, empleada de una maquiladora en paro.

Veintidós maquiladoras aún permanecen en paro de labores, pero en 19, la junta local de conciliación y arbitraje declaró improcedente la huelga.

En las tres restantes se declaró incompetente y trasladó su caso al ámbito federal.

La Secretaría del Trabajo anunció que, al momento, no hay más audiencias y que las 48 empresas maquiladoras fueron asistidas en todos sus procesos.