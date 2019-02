La organización Front Line Defenders exige liberar a los presos de Tlanixco

TOLUCA, Edomex (apro).- La organización internacional Front Line Defenders se sumó a la exigencia para que las autoridades competentes se desistan de la acción penal contra los seis presos de Tlanixco, a fin de otorgarles la libertad inmediata e incondicional.

“Front Line Defenders insta al gobierno de México, en particular al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza; al fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez; al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Sergio Javier Medina Peñaloza; y al secretario de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México, Rodrigo Espeleta Aladro, a reconocer que el juicio y el encarcelamiento de los seis de Tlanixco fue un grave error judicial”, detalla el organismo.

Statement by @FrontLineHRD calling for the immediate & unconditional release of the #Tlanixco6 – falsely accused and criminalized for 15+ years: https://t.co/zqejRJkJh9 pic.twitter.com/H948IHSoOd

— Front Line Defenders (@FrontLineHRD) January 30, 2019