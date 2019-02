Alumnas de la Autónoma de Aguascalientes denuncian acosos; gobierno dice que son perfiles falsos

AGUASCALIENTES, Ags. (apro).- Alumnas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) denunciaron a través de las redes sociales que han sido víctimas de acoso sexual, y que al salir de la institución académica son perseguidas por hombres a bordo de camionetas.

Tras viralizarse la información de presuntos intentos de secuestro, el gobierno del estado pidió mantener la calma y evitar la psicosis.

El primer caso mencionado es el de una joven que se resguardó en la UAA al ser acosada.

“El día de hoy, poco antes de las cuatro de la tarde dos hombres me persiguieron en una camioneta Suburban blanca (…). Le mandé mensaje a mi novio y le dije que creía que me estaban siguiendo. Me detuve y ellos se detuvieron, así que no pensé más y me eché a correr. Ellos iban detrás de mí. (…) Grité y pedí ayuda mientras corría y ningún coche ni persona se detuvo a ayudarme”, publicó en su perfil de Facebook.

El segundo testimonio es el de una estudiante de Filosofía, quien destacó que antes de las 19 horas de este miércoles, dos camionetas Suburban blancas, con vidrios polarizados, se acercaron a ella y a otras dos estudiantes, gritándoles que subieran a la unidad.

El hecho fue reportado al número de emergencias 911 y se levantó un reporte en el Departamento de Vigilancia de la UAA, donde les comentaron que se trataba del tercer caso denunciado con características similares.

“Salimos a sacar copias frente a la escuela. De regreso a la Universidad vimos en una esquina una camioneta Suburban blanca, se aproximó hacia nosotras, bajaron el vidrio y nos gritaron que subiéramos. Ya habíamos escuchado reportes sobre esa camioneta”, narró la estudiante.

Añadió: “Nos asustamos muchísimo y lo que las tres hicimos fue caminar hacia la universidad, y cuando estábamos cruzando la avenida, vimos que la camioneta se incorporó a la misma avenida y detrás de ella estaba otra Suburban blanca. Pasaron justo frente a la Universidad. Una amiga vio que las camionetas estaban llenas de hombres. (…) En vigilancia de la Universidad nos dijeron que la camioneta había permanecido estacionada durante algunos minutos afuera de la Universidad. Nos asustamos muchísimo”.

A través de redes sociales las alumnas han compartido su experiencia tras ser violentadas al entrar o salir de la Universidad. Sin embargo, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la UAA (FEUAA), Ivonne Zavala, declaró que ante ese organismo sólo ha sido denunciado el caso de las tres chicas que fueron perseguidas por las camionetas, y agregó que no desestiman los otros casos dados a conocer en redes sociales.

Por su lado, el gobierno rechazó que se trate de un peligro real para las alumnas, con el argumento de que denuncias falsas han alimentado una psicosis entre las estudiantes.

“Nos tomamos muy en serio el tema de seguridad, para nosotros ese tema no es una cuestión mediática. Hemos hecho las investigaciones respectivas, tenemos evidencias muy concretas de los perfiles falsos que se usaron para difundir esta información. Queremos denunciar a quienes dolosamente estén creando problemas para luego vender soluciones. No nos parece responsable crear problemas ficticios, y no es que no haya un problema de seguridad, pero las denuncias en redes sociales no tienen fundamento”, puntualizó Enrique Morán Faz, secretario general de Gobierno.

La UAA también emitió un posicionamiento donde señala que desde este miércoles “se activaron diversas medidas y protocolos de vigilancia que permiten reforzar la seguridad de todos los integrantes de la comunicad universitaria, en todas nuestras instalaciones. Al efecto, se ha solicitado también la colaboración de las autoridades municipales y estatales de seguridad pública, las cuales han atendido nuestro llamado. En circunstancias como las que se indican, se debe privilegiar toda medida cautelar y preservar la tranquilidad de la comunidad universitaria. Realizamos un respetuoso llamado a mantener la calma y la mesura, con la certeza de que se hará todo lo necesario en una situación de inquietud como la que se ha difundido en los medios y redes sociales”, se lee en el texto.

En septiembre del año pasado, una estudiante de la UAA Campus Sur fue asaltada y agredida sexualmente por un hombre cuando cruzaba un terreno baldío al mediodía, tras salir de clases. Luego de que el caso fue denunciado, autoridades gubernamentales aseguraron que dispusieron patrullas para vigilar la zona.

El Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) hizo un llamado para que las autoridades no desestimen las denuncias ante el clima de violencia que sufren las mujeres en la entidad.

“Nos están desapareciendo, nos están matando y esa es la realidad en México y en Aguascalientes para las mujeres. Nuestros cuerpos son usados, lastimados y desaparecidos por la omisión y negligencia de todos los órdenes de gobierno, por su insistencia en negar esta realidad y protegerse entre sí”, apuntó.

Y calificó de reprobable el intento de deslegitimar esta serie de denuncias en la entidad.

“Es violento llamar psicosis a la realidad de las mujeres aguascalentenses y es deleznable que ninguna funcionaria o funcionario público y que ninguna institución haya salido ya a pronunciarse públicamente por esta crisis de seguridad que, insistimos, no nace y se termina en las denuncias públicas de mujeres víctimas de estos intentos de secuestros”, remató el organismo.

(Con información de Mónica Cerbón)