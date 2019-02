No haremos caso a ningún acto de intimidación, recalca AMLO tras amenaza en Guanajuato

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La seguridad presidencial se mantendrá sin cambios, reiteró hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras la amenaza en una manta y la detección de explosivos en una puerta de la refinería en Salamanca.

“Acerca de mi seguridad vamos a continuar de la misma manera. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Era una situación de pena ajena, todos los aparatos de protección excesivos”, dijo.

El mandatario insistió en eso, luego de haber rechazado incrementar su seguridad durante una gira por Tlaxcala ayer, afirmando que de otra manera no puede tener comunicación con los ciudadanos.

“No vamos a caer en ninguna provocación. No vamos a hacer caso a ningún acto de intimidación, tenemos la conciencia tranquila. Vamos a seguir el programa de transformación, se va acabar corrupción, la impunidad” agregó.

También te recomendamos Amenazan con explosivo y mantas operación de refinería de Salamanca; exigen a AMLO detener operativos

También expuso que su gobierno no va a perseguir a nadie en particular, pero será intolerante con la ilegalidad, para insistir como ha venido diciendo en que no “habrá huachicol arriba ni abajo”, en alusión a su estrategia para evitar el robo de combustible y la amenaza de ayer.

En Salamanca, una manta atribuida al cartel de Santa Rosa de Lima, amagó al presidente, y anunció que iniciará actos de violencia en contra de la población civil, en tanto, una carga de explosivos fue localizada en las puertas de refinería en Salamanca, Guanajuato, entidad que López Obrador ha considerado prioritaria para su atención por la violencia, así como por la alta incidencia de robo de combustible en ductos.

Sin embargo, al referirse a dicha entidad y la amenaza, remitió a las estadísticas de homicidios que ayer bajaron en la entidad, al mismo tiempo de que aparecía la supuesta amenaza.