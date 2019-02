El polémico desempeño de Patricia Bugarín, nueva subsecretaria de Seguridad Pública

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Patricia Bugarín Gutiérrez, quien fuera titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro con el expresidente Enrique Peña Nieto, fue nombrada subsecretaria de Seguridad Pública, por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

Bugarín, también desempeñó diversos cargos dentro de la administración pública federal, pues durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa se desempeñó como subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, en donde sustituyó a la polémica procuradora Marisela Morales, a quien se le acusa de “fabricar testigos protegidos”.

Burgarín, fue parte de la PGR en 2014 cuando, el excomisionado de la Policía Federal Preventiva, Javier Herrera Valles, acusó a Marisela Morales de abusar de esa figura jurídica que dio protección a testigos protegidos como Pitufo y Jennifer, para llevar a personas inocentes a la cárcel.

En una entrevista publicada en el semanario Proceso el 21 de octubre de 2012, Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana para la Defensa y la Promoción de los Derechos Humanos, indicó que para el diseño del protocolo de Províctima, elaborado por la subprocuradora Patricia Bugarín, no fueron convocadas las organizaciones de familias o de defensa de derechos humanos expertas en el tema.

“El protocolo no está construido para buscar a víctimas de desaparición forzada; está para buscar a personas no localizadas que se van de sus casas. El trabajo de Províctima es enviar oficios para preguntar a las otras instituciones qué saben sobre la persona o buscar en Facebook o interrogar a los amigos, como hace CAPEA (Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes, de la Procuraduría capitalina), pero siguen indagando a través de oficios, y como no tienen facultad de Ministerio Público para salir a la calle a buscar, ¡es un fraude!”, expresó

En el gobierno de la Ciudad de México, ocupó el cargo de secretaria proyectista en el Tribunal Superior de Justicia; fiscal Antisecuestro y subprocuradora de Averiguaciones Previas Centrales en la Procuraduría General de Justicia; coordinadora general del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.

En este cargo, Bugarín tuvo responsabilidad en las investigaciones del homicidio del conductor de televisión Paco Stanley y el crimen contra la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, sin embargo, no logró presentar resultados satisfactorios.

En el caso Stanley, los seis implicados fueron liberados por un juez penal por falta de elementos y hasta la fecha el asesinato continúa impune y sin avances. Además se le responsabiliza de generar el dato acerca de que Digna Ochoa se había suicidado. Bugarín Gutiérrez se vio obligada a renunciar.

Trabajó en la Procuraduría capitalina cuando estaba a cargo de Miguel Ángel Mancera y en la Secretaría de Seguridad Pública local, cuando el titular era Manuel Mondragón y Kalb.

Bugarín Gutiérrez es licenciada en Derecho con especialización en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Autónoma de México; Master Internacional en Derecho Penal, Constitución y Derecho por la UAM y la Universidad Autónoma de Barcelona; Maestra en Psicoterapia enfocada a la atención de víctimas y Doctora Honoris Causa por el Consejo Doctoral Mexicano, y cursó el Diplomado en Gobernabilidad y Seguridad Pública impartido por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.