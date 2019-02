Ayuda humanitaria llegará a Venezuela desde tres puntos, afirma Guaidó

CARACAS, Venezuela (proceso.com.mx).- El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, informó que se conformó una coalición de ayuda humanitaria con centros de acopio desde Cúcuta (Colombia), Brasil y una isla del Caribe, y que el 3 de febrero se anunciará cómo será la logística para hacer el retiro del cargamento.

El anuncio lo hizo desde un acto público en Caracas al cual convocó en el marco de movilizaciones en todo el país y varias ciudades fuera de Venezuela en países donde se concentran emigrantes venezolanos.

“Hay entre 250 mil y 300 mil venezolanos en riesgo de muerte”, dijo el también presidente de la Asamblea Nacional (AN) desde la tarima apostada en la Plaza Alfredo Sadel de la urbanización Las Mercedes, en el este de Caracas, durante una movilización en respaldo al reconocimiento del Parlamento Europeo a Guaidó.

Proceso consultó a Guaidó si había hablado telefónicamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la propuesta conjunta de diálogo que promueve con Uruguay.

“No he tenido la oportunidad, pero me encantaría hacerlo”, respondió. Esta semana México y Uruguay propusieron una “Conferencia Internacional” a realizarse el 7 de febrero en Montevideo para buscar una salida por la vía del diálogo en Venezuela a lo que el presidente interino de ese país respondió formalmente que “las fuerzas democráticas de Venezuela no se prestarán para falsos diálogos” pues considera que el gobierno de Maduro usa el recurso del diálogo para ganar tiempo y mantenerse en el poder.

Durante el mismo mitin Guaidó pidió a los soldados venezolanos que expulsen a la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de la frontera con Colombia.

“No solo es ponerse del lado de la Constitución, soldado de la patria, no, es tu rol en la reconstrucción de Venezuela, ejercer soberanía, expulsar al ELN, les digo a los soldados que no disparen a los manifestantes”, exclamó Guaidó notablemente ronco.

Reiteró el llamado a la Fuerza Armada Nacional (FAN) en pleno, e hizo alusión al general de división y director de Planificación Estratégica del Alto Mando Militar de la Aviación, Francisco Esteban Yánez Rodríguez, quien a través de un video este sábado hizo público su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

Asimismo, invitó a no dejar las calles y pidió “apartar” la fecha del 12 de febrero, Día de la Juventud en Venezuela, cuando se hará una nueva movilización de la que no ofreció mayores detalles.

“Les pido mantenerlos en las calles. ¿Estamos dispuestos a insistir hasta lograr la libertad? Sí. Miraflores cada vez se queda más solo, pero pronto llegaremos allí, pronto iremos con un gobierno de transición que dé paso a elecciones libres”, reiteró Guaidó.