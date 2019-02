EU comenzó a enviar la ayuda humanitaria para Venezuela solicitada por Guaidó

CARACAS (proceso.com.mx).- Voceros del gobierno de Donald Trump anunciaron que ya empacaron parte de la ayuda humanitaria que llegará a Venezuela en los próximos días.

A través de sus cuentas de Twitter e Instagram, los funcionarios mostraron cajas rotuladas por la USAID, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

La ayuda humanitaria ha sido uno de los puntos de discrepancia entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó, quienes además se disputan la presidencia de Venezuela. Maduro con el respaldo de la cúpula militar, Rusia y China, mientras que Guaidó tiene el apoyo popular y el de EU, Canadá y la mayoría de los países latinoamericanos. México y Uruguay abogan por un diálogo.

“USAID está trabajando arduamente para ayudar a las personas #Venezuela con ayuda humanitaria como estas toneladas de alimentos complementarios listos para usar (RUSF, por sus siglas en inglés) para niños desnutridos”, publicó en su cuenta Twitter Mark Green, administrador de la USAID.

@USAID is working hard to help the people of #Venezuela with humanitarian assistance such as these tons of Ready-to-Use Supplementary Foods (RUSF) for malnourished children. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/42cTd6OKfY

El Parlamento venezolano, presidido por Guaidó, solicitó ayuda humanitaria para los venezolanos que sufren la peor crisis de su historia, con cifras alarmantes de desnutrición, pobreza, escasez de insumos médicos, entre otros alertados por organizaciones locales e internacionales. Por su parte, Maduro ha rechazado esta ayuda por considerar que se trata de un “plan intervencionista” de EU para una “invasión”.

“No hemos sido ni seremos un país de mendigos, lo digo con firmeza: somos un país de dignidad, honor y orgullo nacional, de gente con la frente en alto”, dijo Maduro el sábado en un acto en Caracas en el que se observó poca asistencia mientras que los canales del Estado controlados por Maduro presentaban tomas de actos de años anteriores para simular gran apoyo.

John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de EU, también tuiteó sobre la ayuda humanitaria. “Respondiendo a la llamada del presidente Guaidó, Estados Unidos está movilizando y llevando ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela. Aplaudo el arduo trabajo de USAID, el Departamento de Estado y sus socios en la preparación de suministros críticos para avanzar este fin de semana”.

Answering the call of President Guaido, the U.S. is mobilizing & transporting humanitarian aid for the people of #Venezuela . I applaud the hard work of USAID, the State Department and their partners in preparing critical supplies to move forward this weekend. https://t.co/JR9poraxWl

Por su parte, el senador republicano por estado de Florida, Marco Rubio, instó a los militares venezolanos a permitir el paso de la ayuda que está enviando EU. “Militares y policías al mando en Venezuela deben ahora decidir si ayudan a que la comida y las medicinas lleguen o si ayudan a Maduro”, tuiteó.

Military & police leaders in #Venezuela must now decide to either help food & medicine reach people,or help #Maduro instead.

And rank & file soldiers & police officers do not keep food & medicine from reaching your suffering families & neighbors by following illegitimate orders. https://t.co/dM5hgmJuvP

— Marco Rubio (@marcorubio) February 3, 2019