Lilly Téllez vigilará que a Padrés no se le sirva en “bandeja de plata” el ayuntamiento de Hermosillo

HERMOSILLO, Son. (proceso.com.mx).- La senadora, Lilly Téllez, advirtió en Twitter que estará “vigilante” de que la alcaldesa de Hermosillo, Célida López, “no le sirva en bandeja de plata” la capital sonorense al exgobernador Guillermo Padrés.

“Esta declaración de la alcaldesa de Hermosillo, es otro golpe a la dignidad de los sonorenses. Estaré vigilante para que el municipio no le sea servido en bandeja de plata a Guillermo Padrés”, acusó la legisladora.

Tanto Lily Téllez como Célida López representaron al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en los comicios del 1 de julio anterior, no obstante la jefa munícipe fue colaboradora cercana al exmandatario sonorense y una de sus principales defensoras mientras el acusado se encontraba en la cárcel.

La prueba, es el tuit que publicó la presidenta municipal en el segundo que fue liberado el exmandatario: “Querida familia Padrés Dagnino siempre les acompañe con gratitud y sincera amistad. Los amigos reales saben estar en las buenas y en las malas. Hoy los abrazo con profundo cariño. Es momento de reconciliación sin olvidar la persecución y los atropellos para no cometerlos”, compartió en la red social.

El 11 de febrero de 2012, Proceso publicó el reportaje “Sólo Sonora cumplió con Cordero”, en el que se reveló que Célida López participó en la estrategia política “Operación F-XXI” cuando Célida López trabajaba en el programa CreSer, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social en Sonora (Sedesson).

La estratagema electoral constaba de enviar a 250 operadores políticos a 22 estados de la República para levantar la precampaña presidencial de Ernesto Cordero, que al final perdió la contienda con Josefina Vázquez Mota.

Según las cifras panistas, Cordero pasó de una aceptación del 16% al 32%, todo con el apoyo de estos 250 colaboradores en 22 entidades, entre los que se encontraba Célida López.

Esta mapachería interestatal no pasó desapercibida y así lo dejó en claro Padrés: “Yo sé lo que costó… los resultados contundentes que retumbaron a la Ciudad de México, desde Baja California hasta Yucatán. Yo sé lo que costó. No soy ajeno, y lo platicábamos en aquella reunión (el 3 de enero de 2012); no soy ajeno a lo que tuvimos que hacer para obtener ese resultado”.

Más inconformidades

La senadora Lilly Téllez también envió un tuit de reproche al gobierno sonorense, mismo que tildó de “incompetente” por la inevitable libertad bajo caución de Guillermo Padrés.

“El gobierno de Sonora incompetente y temeroso: se les fue el ladrón y hasta se las va a cobrar.

Así se llevan entre corruptos”, señaló la senadora.

El gobierno de Sonora incompetente y temeroso: se les fue el ladrón y hasta se las va a cobrar.

Otro que se mostró inconforme con la decisión judicial de excarcelar al exgobernador fue el recién nombrado dirigente estatal del PRI, Ernesto de Lucas Hopkins, quien consideró “cómplices” a todos los que festinaron el logro de la defensa padresista.

“Que quede plena constancia: Empiezan a salir a flote cómplices, #panistas y muchos neo #morenistas que ahora festinan. Pero el gran sentir de la enorme mayoría ciudadana, es el mismo que el nuestro: #SonoraEstáIndignado”, escribió en su cuenta particular de Twitter.

Que quede plena constancia: Empiezan a salir a flote cómplices, #panistas y muchos neo #morenistas que ahora festinan!.

A la lista de rechazos se sumó el secretario de seguridad pública estatal, David Anaya Cooley, quien con torpeza secundó las palabras de la gobernadora, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.

“Quienes vivimos en Sonora sabemos el daño; solo basta recordar el daño al erario de Sonora”.