INAH: 80 años de salvaguarda histórica y… de precariedad laboral

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Hace 80 años se creó una de las instituciones fundamentales de la revolución cultural mexicana, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y hoy tuvo dos conmemoraciones.

Una, la oficial, en la que través de un comunicado se explica que “llega a ocho décadas de labores ininterrumpidas en la salvaguarda de la identidad y memoria histórica de México”. La otra, la de los trabajadores, para quienes es inaceptable “la precariedad laboral” en la que se encuentran aquellos que carecen de un sueldo fijo y son contratados eventualmente sin ninguna prestación social.

Alrededor de 300 personas, entre ellas investigadores y alumnos de la

Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, efectuaron un mitin frente al Museo Nacional de Antropología e Historia este medio día.

La investigadora de tiempo completo de la Dirección de Etnología y Antropología Social, Rosa María Garza explicó que desde hace más de 80 años la contratación ha sido contraproducente para estudiantes en formación que les impedirá a éstos jubilarse cuando lleguen a ser profesionales. Informó que al mitin asistió la senadora de Morena, Jesusa Rodríguez, quien escuchó que los pagos caídos desde diciembre no serán resueltos hasta finales de febrero o el 1 de marzo, si se aplican los autogenerados. Denunció que los del capítulo 3000 no serán contratados en enero y febrero.

Hacia las 11 de la mañana, a la par del mitin, los trabajadores del instituto impartieron talleres para explicar a los niños la importancia de la restauración. Con playeras en las cuales se ostentaba la frase “La cultura no es eventual”, llamaban la atención de este problema que el profesor investigador de la ENAH, Pedro Quintino Méndez dijo será expuesto al presidente López Obrador en una de sus próximas conferencias de prensa mañaneras, idea que “empieza a cobrar forma” en la comunidad.

“La racionalización del gasto público –dijo– nos está golpeando mucho en el ámbito laboral, y que esta idea de que se iban a ajustar a funcionarios en los niveles altos y medios la compartíamos casi todos. Pero él prometió que en los niveles de abajo la gente no sólo iba a mejorar sino a ganar un poco más”.

Pero, continuó, “los despidos se dan sin ningún criterio, cancelación de contratos de gente que tiene varios años trabajado, tratados como si ‘ya llegaron los nuevos jefes’ y ellos son los que tienen el mando ‘y se van’, eso es bastante grotesco, porque afectan en el ánimo social. Esos golpes a mediado plazo se revierten en la gobernabilidad y eso es lo que el presidente debiera tomar en cuenta”.

A manera de reflexión expuso:

“Entendemos que en cualquier transición de un régimen autoritario en la búsqueda de una democracia participativa, implica cambios y ajustes, pero no así que de pronto mi familia sepa que ya tengo un trabajo, y yo no sé si el señor presidente comparta esta idea de que por un lado el discurso es no a la violencia y que si a la justicia social, y por otro que la gente se incremente en las filas del desempleo”.

La investigadora demandó que se acabe con los contratos eventuales:

“A los contemplados en el rubro 3000 se les aviso desde diciembre que no iban a tener sueldo. El gobierno nuevo debe solucionar la precariazación del trabajo de los eventuales, ya no es propio del INAH, no es sólo el sector salud perjudicado sino desde hace 30 años hay políticas de recorte para no dar derechos en varias instituciones”.

El INAH, señaló, ha informado que hay mil 700 eventuales. ”Se están discutiendo los autogenerados (se les paga con las entradas, ventas, etc.)”.

Cabe recordar que fue el 9 de enero de 1932 cuando Alfonso Caso Andrade descubrió la Tumba 7 de Monte Albán, en Oaxaca. Uno de los descubrimiento más espectaculares y ricos en la historia de la arqueología mexicana. Con ayuda de los nuevos avances tecnológicos de la época, el telégrafo y la radio, la noticia se dio a conocer en todo el mundo y la arqueología internacional lo calificó como un éxito.

A partir de ese momento Caso Andrade, eminente abogado, arqueólogo y antropólogo, propuso la creación de una institución que se dedicara, de manera exclusiva y especializada, al resguardo y conservación del patrimonio de ese calibre.

Hacia 1915, el ingeniero y arqueólogo Manuel Gamio, como representante de México en el Segundo Congreso Panamericano, celebrado en Washington, propuso que cada país de América Latina debía crear un instituto de antropología enfocado al estudio científico de los problemas de la población y las medidas prácticas para resolverlos.

Las ideas de Gamio y Caso se tomaron en cuenta, y el 3 de febrero de 1939, el presidente Lázaro Cárdenas las hizo realidad con la creación, por decreto, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).