Murió el trovador yucateco Cosme “Coqui” Novelo Navarro

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La canción yucateca y el bolero mexicano están de luto.

Nacido el 17 de junio de 1934 en el puerto de Progreso, este sábado 2 de febrero falleció el trovador yucateco Cosme Enrique Novelo Navarro, mejor conocido por su nombre artístico de Enrique “Coqui” Navarro, a la edad de 84 años, compositor de boleros memorables como “Te amaré toda la vida”, popularizado por Sonia *La única*, y la balada “Ese fue tu error”, a cargo de Lupita D’Alessio.

Según informó el poeta Luis Pérez Sabido desde Mérida, el deceso de “Coqui” Navarro ocurrió durante la madrugada mientras el músico dormía. Su cuerpo fue cremado y la misa de pésame se efectuará el martes 5 de febrero, a las 18:00 horas en la Iglesia de Fátima (frente al parque de las Américas). Más adelante, sus cenizas serán depositadas por su viuda Cecilia Osorio Elías y sus hijos Enrique y María Cecilia Novelo Osorio en el Monumento a los Creadores de la Canción Yucateca.

Autor del Diccionario de la Canción Popular de Yucatán (2010), Pérez Sabido envió a la agencia noticiosa APRO la siguiente semblanza del cantautor, con algunas de las letras de los múltiples temas que compuso.

Fecunda inspiración

Su madre, la maestra de piano María Navarro Sanabria, le regaló su primera guitarra y a principios de 1949, “Coqui” con sus amigos René Frías Alonzo y Leopoldo García Bestard conformó el Trío Porteño, que a fines de ese año actuó junto al trío Los Panchos en el Teatro Principal de Progreso. A partir de ese encuentro se les llamó Los Panchitos.

En abril de 1950, el trío viajó a Veracruz en donde se incorpora al elenco de la compañía de Paco Miller (Edmundo Antonio Jijón Serrano, originario de Guayaquil, Ecuador), quien los rebautizó como Los Jilguerillos de Yucatán. Con esa compañía, el trío realizó una larga gira por la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos (Texas, Nuevo México, Arizona y California), que se prolonga hasta 1952. Después, *Coqui* trabajó en la Ciudad de México como mensajero de una empresa de aviación y se alistó en el ejército donde alcanzó el grado de sargento. Trabajó en bares y empezó a escribir canciones. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, se unió al trío Los Rey. De regreso a Mérida, se incorporó a la Sociedad Artística Ricardo Palmerín.

En 1958 compuso “Despierta paloma”, que en 1966 interpretará el chamaco hispano Joselito en la película mexicana *El falso heredero*, de Miguel Morayta. En 1959, su bolero “Me lo dice el corazón” obtuvo el primer lugar en el Concurso Chan Cil, convocado por la Sociedad Ricardo Palmerín.

Para 1960, escribe el bambuco-clave “A Palmerín” con motivo del traslado de los restos del compositor tekaxeño al Monumento a los Creadores de la Canción Yucateca, y su muy famoso bolero “Mi declaración” que años después será conocido con el nombre de “Te amaré toda la vida”.

En 1965, su bambuco “Déjame llegar a ti”, interpretado por Judith Pérez Romero, ganó el primer lugar en el Concurso de la Canción Yucateca

convocado por el Ayuntamiento de Mérida. Ese año, “Te amaré toda la vida” fue grabado por la cantante chilena Sonia *La única* (del dueto Sonia y Miriam) en el sello RCA Víctor. Un año después, servirá de tema a la telenovela *El abismo* y la llevó al disco Imelda Miller.

Rubén Zepeda Novelo, con acompañamiento de mariachi, grabó en 1966 “Despierta paloma” y “Te amaré toda la vida”. Para 1967, Las Hermanas Águila plasmaron en acetato “Amor” y “Te amaré toda la vida” para el sello Orfeón. Hacia 1968, en Miami, Florida, el Dúo Cabrisas-Farach grabó en la disquera Gema el tema “Amor”, y la cantante Irene Farach la balada “Sonríe”.

Hacia 1969, Alfonso Ontiveros (Guadalupe Trigo) registró en disco “Sé que te quiero”; Marco Antonio Muñiz, “No sé qué está pasando”, y Lupita D’ Alessio, “Ese fue tu error” y “Si no te gusta como soy”.

En 1970, Los Tres Montejo grabaron “Deshojando la flor (Me quiere, no me quiere)” y, al año siguiente “Al caminante” en el disco conmemorativo del centenario de Progreso. En 1973, Imelda Miller llevó al acetato “Qué le vas a dar”. En 1975, Miguel Aceves Mejía grabó, con el Mariachi Vargas, “Borraré tu nombre”. En 1975, Orfeón editó un álbum triple con la voz y la guitarra del autor, *Lunada bohemia*. En ese álbum “Coqui” interpreta:

“Amor”, “Así”, “Borraré tu nombre”, “Cada minuto”, “Ciegamente”, “Cómo pudo suceder”, “Cuando me faltas tú”, “Cuando sueñas a mi lado”, “Cuando sueño contigo”, “Cuando tú te decidas”, “Dichoso el que vive contigo”, “Dichoso”, “Dilema de amor”, “Dímelo”, “Este amor tan bonito”, “Felicidades amor mío”, “Fin de semana”, “Gracias a ti”, “Gracias vida”, “Hasta hoy”, “No me importa”, “No me interesa”, “No me vayas a extrañar”, “Para soñar”, “Sé que te quiero”, “Sólo quiero hablar de ti”, “Te amaré toda la vida”, “Un lugar”, “Vamos a soñar” y “Yo soy el otro”.

También son de su autoría:

“A quién”; “A todas horas”, que grabó Pedro Vargas; “Amantes de medio tiempo”, que grabara Marco Antonio Muñiz; “Amor por qué has llegado”, “Amor”, “Cuando un amor termina”, “Desengaños”, “Estoy buscando un amor”, “Los que yo te doy”, “Nos amamos”, “Qué le vas a dar”, “Somos pecadores”, “Tu nuevo amor”, “Un beso mío”, “Una vida sin amor”, “Vas a sentir”, y otras más. También han grabado sus canciones: Armando Manzanero, Olga Guillot, José Alfredo Jiménez, Alicia Juárez; José Luis Rodríguez *El Puma*, Lucha Villa, Luis Aguilar, *Pepe* Jara, Estela Núñez, María Alejandra, Lía Baeza, Alberto Vázquez y una larga de artistas.

En diciembre 15 de 2005, el Ayuntamiento de Mérida le confirió la Medalla del Centenario de Guty Cárdenas. En noviembre de 2009, el gobierno del Estado de Yucatán le otorga la Medalla Yucatán. El 4 de noviembre de 2014, la Sociedad Artística Ricardo Palmerín, en reconocimiento a su fecunda trayectoria como compositor, le confirió la Medalla Ricardo Palmerín. Su retrato al óleo forma parte de la galería de compositores del Museo de la Canción Yucateca.

*“Me lo dice el corazón” (1959) *

Me lo dice el corazón:

volveremos a querernos

porque guardas en el alma

el recuerdo de mi amor,

porque sientes en los labios,

todavía, la ternura de mi beso

y el sabor de mi pasión.

Me lo dice el corazón:

volveremos a querernos,

al comprender

que la ausencia es un dolor,

al renacer

la ansiedad de nuestro amor.

*“Hasta hoy” (1968)*

Hasta hoy

te permito que pienses que soy

simplemente tu amigo.

Hasta hoy,

porque quiero que sepas que estoy

por tus ojos rendido.

Hasta hoy,

pues mañana me vas a decir

si tú sientes lo mismo,

para saber si me voy

o me quedo contigo.

Hasta hoy voy a darte la mano

cada vez que te encuentre.

Hasta hoy voy a darte un saludo

como toda la gente.

Pero ya se acabó,

ya no puedo fingir,

de verdad te lo digo.

Tienes que decidir,

si ganar un amor

o perder un amigo.

*“No sé qué está pasando” (1969)*

No sé qué está pasando,

pero yo siento que me estoy enamorando

cada día más de ti.

No sé qué está pasando,

pero mi vida poco a poco va cambiando

desde que te conocí.

No sé qué está pasando,

pero las cosas me parecen más hermosas

desde el día que te vi.

No sé decirte si mi alma tan vacía,

tú la llenaste de calor y de alegría,

pero yo siento que me estoy enamorando

cada día más de ti.

*“Amantes de medio tiempo” (1979)*

Somos amantes de medio tiempo,

siempre de prisa, siempre corriendo,

buscando sombras para escondernos,

para mirarnos…, para querernos.

Somos amantes de medio tiempo,

pasamos juntos sólo un momento,

unos minutos de cada día

que convertimos en alegría.

Somos amantes de medio tiempo,

no conocemos el tiempo entero,

pero sabemos a todas horas

que yo te adoro y tú me adoras.

Somos amantes de medio tiempo,

no hay mucho tiempo para entendernos,

pero tampoco nos bastaría

toda una vida… para querernos.