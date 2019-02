Polemizan artistas de Nuevo León por reingeniería en Conarte

MONTERREY, N.L. (apro).- Artistas de diferentes gremios de Nuevo León se inconformaron con la reingeniería para la asignación de recursos ordenada por el Consejo para la Cultura y las Artes de la entidad (Conarte), que determinó que a partir del presente año los apoyos serán concentrados en una sola bolsa y no en la de las diferentes disciplinas, como se había hecho.

La discusión se ha encendido luego que representantes de los artistas señalan que esta nueva disposición, impulsada por el actual presidente del organismo, Ricardo Marcos, contraviene el espíritu democrático y la estructura horizontal con la que fue creado Conarte hace 24 años.

En sesión del consejo, efectuada el 23 de enero, Marcos González explicó que el cambio era de carácter administrativo, “para atender las normativa estatal y federal y se concreta en la eliminación de apoyos directos a través de proyectos artísticos a través de las comisiones”, de acuerdo a un desplegado que publicó el organismo.

En el mismo mensaje se señala que no desaparece el recurso destinado a cada una de las siete disciplinas artísticas inscritas en Conarte, a la que se le destina el 29% del presupuesto total.

En entrevista, Pedro de Isla, vocal de Literatura, explicó que él votó en abstención en la sesión donde fueron presentados los cambios, debido a que desconoce, con precisión, las implicaciones de las modificaciones, pues existen tecnicismos legales que deben ser analizados.

La llamada reingeniería para el funcionamiento administrativo evitará que a partir de ahora, cada comunidad artística determine, como en el pasado, qué proyectos, presentados por los creadores, deberían ser apoyados con los recursos públicos.

Ahora, ya no habrá partidas exclusivas para cada una de los gremios, sino que todo se concentrará en una sola, de donde saldrán las ayudas para todas las erogaciones del Consejo.

De Isla explicó que estos cambios obedecen a ajustes en la Ley que fue aprobada desde el año pasado, y que obliga al gobierno de Nuevo León a adecuar la fiscalización de recursos en todas sus áreas, incluida la de Conarte.

“Es una reingeniería que se hizo junto con varios cambios en leyes y reglamentos que obligan a transparentar todo el uso de recursos de gobierno estatales y federales, como nos lo expusieron. Le pedí a un fiscalista amigo mío que lo revisara para que me lo pusiera con peras y manzanas porque son cuestiones muy técnicas. Esto lo están poniendo en base al Plan Estatal de Desarrollo y la propuesta es con muchos cambios”, expuso.

El autor de Los andamiajes del miedo, dijo que, por ello los vocales piden más información, para poder presentarla ante sus respectivas comunidades artísticas que representan, y señalarles cómo es que los proyectos que ya están y los que serán presentados, deberán acoplarse al nuevo esquema.

“No podía votar ni a favor ni en contra porque, como lo dije en la junta, necesito ver las letras chiquitas. El diablo está en los detalles y si no tengo esa información no puedo decir qué sí y no funciona”, explicó sobre su postura en la junta.

Desde que fue creado Conarte, en 1995, cada gremio recibía un determinado presupuesto y era al interior de cada uno donde se determinaba quiénes eran los artistas favorecidos para recibir respaldo pecuniario para sus proyectos.

Esta nueva reingeniería les quitará a las comunidades artísticas el poder que tenían para decidir sobre los destinos de los recursos, lo que ha provocado molestia y polémica.

El vocal de Literatura recordó que, por ejemplo, el gremio de escritores, hace dos años, determinó que se utilizara parte de su presupuesto anual para incrementar la cantidad de becas para el Centro de Escritores de Nuevo León.

De Isla dijo que que no está de acuerdo con esta nueva disposición, pero no puede contravenir a la Ley, aunque no le guste.

Desconoce porqué los representantes gremiales no fueron notificados oportunamente de estos cambios legales que, si bien son de corte administrativo, tienen una repercusión directa en los apoyos a los artistas de Nuevo León.

Para este año, el presupuesto de Conarte, aprobado por el Congreso local es de 154.5 millones de pesos.

Más de 200 creadores de todas las disciplinas y ciudadanos firmaron la denominada “Carta sobre el albazo de la centralización de los presupuestos de Conarte”, en la que expresan su rechazo a los cambios en el organismo, la forma en que se expresó su presidente al exponerlos y muestran preocupación por el creciente centralismo que vive el Consejo.

En un artículo de opinión publicado en la localidad, Alejandra Rangel, presidenta fundadora de Conarte, catalogó como falso el argumento usado por la actual presidencia para hacer los cambios, pues se señala que las nuevas disposiciones hacendarias exigen que se establezca el uso-destino del recurso público.

La exfuncionaria recordó que en por lo menos los primeros 10 años de funcionamiento del organismo hubo auditorías estrictas y se demandaba que Conarte especificara ante la Tesorería el uso que se le daría los recursos cuando eran presentados los presupuestos anuales.

Expuso que el modelo de Conarte, que se apartaba del centralismo, ha sido ejemplo a nivel nacional y ha incomodado a funcionarios de jerarquía en la cultura y soportado embates del autoritarismo.

“¿Se tratará de regresar poco a poco a la condición de centralismo y discrecionalidad de otros aparatos culturales y terminar con esta visión más moderna, equitativa y respetuosa de los quehaceres artísticos? Un golpe de pluma puede iniciar el desmantelamiento de esta labor transitada por el tiempo y la historia. Vivimos una época caótica y en permanente crisis”, reflexionó Rangel.