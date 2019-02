Anuncian parte del programa del Hay Festival 2019 en Querétaro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la confirmación del expresidente colombiano Juan Manuel Santos, Premio Nobel de la Paz 2016, se anunció parte del programa y fechas del Hay Festival 2019 en nuestro país, a realizarse en la ciudad de Querétaro del 5 al 8 de septiembre.

Lo anterior fue dado a conocer en el marco de la XIV edición del Hay Festival Cartagena de Indias, Colombia, que culminó el día de ayer, en donde se firmó una “carta de intención” entre el Municipio de la ciudad de Querétaro y el Hay Festival of Literature and the Arts, con la cual se aseguró el encuentro de este año y –por lo menos– tres ediciones más.

En la firma estuvieron presentes el secretario de Turismo queretano Gerardo Cuanalo; la directora Internacional del Hay Festival, Cristina Fuentes La Roche; y el director y fundador del Hay Festival, Peter Florence.

El Hay Festival Querétaro tuvo durante su edición 2018 la asistencia de 33 mil 500 espectadores, y presentó un programa relativo a la ciencia y la cultura a través de la participación de más de cien personalidades internacionales.

También se adelantó que entre los invitados al encuentro de este año estarán: Alejandra Costamagna (Chile), finalista del Premio Herralde 2018; y Joe Sacco (Malta), periodista y caricaturista de reconocimiento internacional.

El festival en Querétaro se realizará con la colaboración del municipio de la ciudad de Querétaro y Grupo SURA, y el apoyo de Acción Cultural Española, el Consejo Británico, e instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de México, y medios internacionales.