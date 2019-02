Reportan ataque a balazos contra vehículo en que viajaba “El Mijis” en SLP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El auto en que viajaba el diputado local por el PT, Pedro Carrizales, conocido como “El Mijis”, en San Luis Potosí, fue atacado a balazos sobre el camino a Santa Rita, perteneciente a la delegación Villa de Pozos.

De acuerdo con medios locales y nacionales, así como fotografías que circulan en redes, el automóvil en que viajaba el legislador recibió varios impactos de bala en el parabrisas y del lado del copiloto.

Según las versiones difundidas el diputado resultó ileso y fue llevado a un hospital de la zona para una inspección.

Momentos antes del ataque, “El Mijis” compartió un video en Facebook en el que se ve que aborda el automóvil, color blanco, en la parte trasera, justo detrás del conductor.

“Ya estamos en el fraccionamiento holinda, camino a Santa Rita seguimos recorriendo el distrito, más serca de la gente una de las exigencias más comunes en todo el distrito y la capital, es la seguridad aquí no fue la excepción, los vecinos abel y Fernanda de este fraccionamiento fue su exigencia (sic)”, escribió el legislador.

En julio de 2018, el propio diputado denunció en redes un atentado vial en su contra y lo relató de la siguiente manera: “Hace un par de horas sufrí un atentado iba circulando por el Río Santiago cuando un automóvil se me empareja y los ocupantes me empiezan a gritar palabras altisonantes. 🙏🏻

“Al ver está situación entré en alerta y aceleré para perderlos; Ellos me avientan el carro para que hacerme chocar lo cual no pudieron pues me subí por el puente del Eje Vial para llegar afuera de la Procuraduría de San Luis y ya no me siguieron. ¡Gracias a Dios sólo fue el susto y estamos bien!”.

Hasta el momento, ninguna autoridad de San Luis Potosí se ha pronunciado al respecto.