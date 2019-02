AMLO refrenda postura de no intervención en Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La postura del Estado mexicano respecto a la crisis política venezolana se mantendrá inamovible, reiteró esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que ayer diferentes gobiernos europeos reconocieran como presidente de Venezuela a Juan Guaidó, y desconocen a Nicolás Maduro, el presidente de México, sostuvo que mantendrá su apego a los principios de no intervención, libre autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias.

En Palacio Nacional, el jefe de Estado Mexicano, admitió que, si bien debe defender también los derechos humanos, los mencionados principios constitucionales deben equilibrarse.

“Ya pasó el tiempo en que desde el extranjero se ponían o quitaban presidentes. Al antojo de las hegemonías. Eso no. O sea, son otros tiempos. Los pueblos tienen que autodeterminarse. Eso es lo más adecuado, no es estar a favor o en contra, es no intervención, autodeterminación de los pueblos”.

El mandatario recordó distintos pasajes de la historia mexicana en la que los grupos conservadores procuraron el intervencionismo extranjero, y comparándolos con quienes le exigen tomar una postura, expresó:

“Los conservadores son así, ofrezco disculpas. No les parecen ciertas cosas porque tienen una manera de pensar, que respeto pero no comparto con ellos”.