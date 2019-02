Trump amaga ahora con construir un “muro humano”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que construirá un “muro humano”, en caso de ser necesario, para detener a las caravanas de migrantes centroamericanos que pretenden ingresar a su país.

“Enormes cantidades de personas está llegando a través de México con la esperanza de inundar nuestra frontera sur. Hemos enviado militares adicionales. Construiremos un Muro Humano si es necesario. ¡Si tuviéramos un muro de verdad, esto no ocurriría!”, escribió Trump en Twitter.

Tremendous numbers of people are coming up through Mexico in the hopes of flooding our Southern Border. We have sent additional military. We will build a Human Wall if necessary. If we had a real Wall, this would be a non-event!

