Asamblea Nacional venezolana pide a militares ignorar la orden de robar ayuda humanitaria

CARACAS (apro).­– La Asamblea Nacional de Venezuela hizo un nuevo llamado este martes a los militares ubicados en las zonas fronterizas para que permitan el acceso de la ayuda humanitaria al país.

Las declaraciones estuvieron a cargo del diputado Miguel Pizarro, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, quien también es “presidente encargado” de la República, en contraposición a Nicolás Maduro, quien reclama el mismo cargo tras las cuestionadas elecciones presidenciales en mayo de 2018.

“El mensaje es a los que están en la frontera, saben que les van a dar una orden que no serán capaces de ejecutar, les van a dar una orden que, cuando vean la respuesta internacional, los van a ver como chivos expiatorios”, dijo Pizarro en una rueda de prensa desde el Palacio Federal Legislativo junto al resto de los integrantes de la Comisión.

El diputado aseguró que desde la cúpula militar ordenarán “robar” las medicinas y alimentos que lleguen al país “para fines políticos”, por lo que hizo un llamado a las bases de las Fuerzas Armadas, quienes, a su juicio, serán quienes ejecuten esta orden, aun contra su voluntad.

“Sabemos de algunos funcionarios militares que quieren participar a pesar de la presión (de Maduro). Señores, ustedes saben que hay una línea roja, un límite, y saben que medicinas e insumos médicos son esa línea roja”, alertó.

Reiteró que la población más vulnerable será la primera en ser atendida. “Mujeres en estado de gestación, personas con necesidad crónica, personas con la necesidad de ser operadas son nuestras prioridades. La ayuda humanitaria tiene un solo foco y es salvar vidas. Funcionarios militares fronterizos, o se está del lado del problema y la indolencia, o se ayuda al pueblo necesitado”, expresó Pizarro.

Izquierda mundial manipula tema de la ayuda humanitaria

Agregó que la situación con la llegada de ayuda humanitaria a Venezuela es manipulada.

“La izquierda mundial está manipulando el tema de la ayuda humanitaria. Creen que en una caja de insumos vamos a meter a un ‘marine doblao’ para que comience una invasión en Venezuela. Todos saben que eso es mentira”, exclamó.

“La ayuda humanitaria no es una limosna. Es una necesidad urgente en nuestro país, de cientos de miles de venezolanos que no tienen alimentos, ni medicinas”, dijo el parlamentario con relación a las recientes palabras de Nicolás Maduro, que esta semana ha rechazado la asistencia humanitaria asegurando que los venezolanos no son “mendigos de nadie”.

Pizarro insistió en que “la Asamblea Nacional es un ente de canalización, de coordinación de los organismos que entregan la ayuda humanitaria, debemos empoderar a instituciones, Iglesias y ONG que laboran en materia de ayuda humanitaria”.

El parlamentario dijo que los detalles de la logística para concretar la ayuda internacional serán anunciados por etapas.

“Una vez que se cierre la etapa de acopio, presentaremos los próximos pasos. Tenemos un informe levantado por un equipo técnico, el cual contiene lo que hace falta en material médico quirúrgico, kits mínimos para la ayuda hospitalaria”, comentó.

Reclamó que en Venezuela, aunque la salud es gratuita, esto no se cumple en la práctica por la falta de dotación en los hospitales del Estado. “Tenemos un sistema médico que es gratuito hasta que pasas la puerta del hospital, porque los pacientes deben comprar todos los insumos”, adelantó.

“La negación de la crisis a través del poder impiden que la respuesta sobre la ayuda humanitaria sea de la dimensión correcta, no está planteado que la Asamblea Nacional se convierta en un organismo humanitario: no vamos a sustituir a las ONG especializadas”, reiteró.

Maduro, “estorbo para la ayuda humanitaria”

En cuanto a la participación de la Cruz Roja –tanto la nacional como la internacional–, Pizarro recalcó que “es una organización muy seria. El único estorbo para que a Venezuela entre la ayuda humanitaria es Nicolás Maduro, quien usurpa el poder. En cualquiera de los escenarios, los ciudadanos tenemos una tarea, y nuestro deber es organizarnos y ayudar a que la ayuda humanitaria ingrese”.

La Cruz Roja Internacional y su despacho en Colombia declinaron este lunes participar en el proceso de entrega de ayuda humanitaria desde la ciudad colombiana Cúcuta, mientras que este martes la oficina de la Cruz Roja en Venezuela manifestó que prestarán todo el apoyo que esté a su alcance una vez que ingresen al país los insumos.