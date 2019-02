AMLO encubre a asesinos de Martha Erika y Moreno Valle, dice el líder panista Marko Cortés

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador encubre a quienes asesinaron a la gobernadora Martha Erika Alonso y a su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, acusó hoy Marko Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), y afirmó que en Puebla se prepara una elección de Estado.

“Para nosotros deja de ser ya esto un accidente, al no encontrar la forma de poder explicar cuáles fueron las razones que provocaron el suceso”, afirmó Cortés sobre el desplome del helicóptero en el que viajaba la pareja y que, según él, sólo explica el encubrimiento de los responsables.

“Claro que hay falta de voluntad, claro que hay opacidad, claro que parece que hay encubrimiento en lo que ocurrió este 24 de diciembre”, expresó el panista sobre la tardanza del gobierno de López Obrador para esclarecer el caso.

“No es un tema menor. Una gobernadora que llevaba diez días en funciones, gobernadora que no pudo sentarse con el presidente de la República, ni electa ni en funciones, que no fue reconocida, y un coordinador parlamentario de la primera fuerza de oposición en México. Claro que no es un tema menor, que sí provoca que pensemos en otras posibilidades, que no es la del accidente y decir además…”

–¿Cómo cuáles?

–Por ejemplo, el hecho de que en Puebla hayan buscado someter al propio Congreso, incluyendo a los panistas, para no reconocer el derecho que teníamos en Acción Nacional a proponer a quien fuera el gobernador sustituto, sin duda despierta más suspicacias sobre quien fuera el responsable entonces de este hecho donde pierde la vida Martha Erika.

–¿Cuáles son las hipótesis o las suspicacias que ustedes tienen?

–Son muchas suspicacias de quiénes pueden ser los beneficiarios hoy ante la muerte de Martha Erika Alonso y ante la muerte de Rafael Moreno Valle, y esto te da líneas de investigación y es el gobierno quien debe de hacerlas para podernos decir claramente a todos los mexicanos quién provocó este suceso del 24 de diciembre.

En entrevista en Querétaro, el líder panista insistió que “es un despropósito que a más de un mes de este lamentable suceso el gobierno federal no pueda decir nada más que fue un accidente inusual”, y alertó sobre una elección de Estado en la elección extraordinaria de Puebla.

“Nosotros vemos que se está construyendo desde la Federación (sic) una elección de Estado. El propio presidente de la República acude al Estado cuando ya había un gobernador interino propuesto por él, un priista-morenista con el cual ya se sentía cómodo. Antes no quiso ir Andrés Manuel a Puebla, y en el momento que tuvo gobernador interino es que llega y va y declara que se va a acabar el fraude electoral en esa entidad”.

Cortés omitió señalar que todos los diputados del PAN votaron por el actual gobernador interino, Guillermo Pacheco Pulido, y no por el que su partido proponía, Jesús Rodríguez, quien ni siquiera cumplía con los requisitos constitucionales.

Insistió: “Y yo lo digo con claridad: pareciera entonces que Andrés Manuel se está convirtiendo más en jefe de partido que en jefe de Estado”.