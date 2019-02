Calderón agradece la disculpa de AMLO y le reitera su disposición a dialogar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras las disculpas que le ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que agradeció, Felipe Calderón desistió de su propuesta de retarlo a un debate público “en la tele”, pero reiteró su disposición a dialogar con el tabasqueño sobre conflictos de interés y otros temas.

“Agradezco la disculpa del presidente López Obrador. Reitero que he actuado con rectitud no sólo legal, sino ética en éste y en otros casos que tienen que ver con mi trabajo y mi previa responsabilidad”, expresó Calderón en su cuenta de Twitter. “Refrendo mi disposición a dialogar sobre éste y otros temas importantes”, abundó.

En un segundo mensaje en la misma red social se refirió al tema que dio origen a la diatriba: “Potenciales conflictos de interés se evitan con el plazo de ley. No resolvería el no laborar para empresas extranjeras, puesto que sobre las nacionales el gobierno tiene incluso mayor poder. Y si lo correcto fuese no trabajar para ninguna, ¿de qué viviría un presidente honesto?”.

Ayer por la mañana, López Obrador se reifirió a Calderón, sin mencionar su nombre, como beneficiario de la empresa Avangrid, filial de la española Iberdrola, compañía que obtuvo contratos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Una empresa, de estas que le vende energía eléctrica a la CFE, contrató a un expresidente como miembro de su consejo de administración. Un presidente de la República, que pasa a ser, cuando termina, consejero de una empresa extranjera que le vende energía eléctrica a la CFE”, soltó.

“No sólo lo fue a este expresidente, sino quienes estaban en la Secretaría de Energía, terminaban y se iban a trabajar a empresas que les habían dado contratos con subsidio. ¿Cómo se le llama a esto? Conflicto de intereses, coyotaje, corrupción”, acusó López Obrador, refiriéndose también a Georgina Kessel, exsecretaria de Energía, empleada de Iberdrola.

Más tarde, Calderón se dijo calumniado y retó al Ejecutivo a dialogar personalmente sobre el tema en su despacho de Palacio Nacional, en las conferencias de prensa “mañaneras” o a debatir “en la tele”.