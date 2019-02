Revelan que Marco Fabián busca emigrar a la MLS

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El futbolista mexicano Marco Fabián está a punto de dejar el futbol europeo y fichar por el Philadelphia Union, equipo de la MLS (Major League Soccer).

El periodista Taylor Twellman, de la cadena ESPN de Estados Unidos, reveló en su cuenta de la red social Twitter que ya hay pláticas con el mencionado club de futbol para contratar al mediocampista mexicano y seleccionado nacional.

“El @PhilaUnion están en discusiones finales con Marco Fabian del @eintracht_eng de la @Bundesliga_EN. Gran firma y oportunidad para ambos lados. #MLS”, publicó el periodista.

Hearing the @PhilaUnion are in final discussions with Marco Fabian from @eintracht_eng and @Bundesliga_EN. Great signing and opportunity for both sides. #MLS

— Taylor Twellman (@TaylorTwellman) February 5, 2019