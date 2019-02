AMLO rechaza promover un nuevo constituyente; “no me daría tiempo”, dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó hoy que vaya a promover un nuevo constituyente como se interpretó ayer tras su mensaje en el 102 aniversario de la Constitución.

Aunque dijo que era necesario un nuevo texto constitucional, expuso que no le daría tiempo, sería un proceso desgastante, cuya complejidad dimensionó en la dificultad para aprobar iniciativas que ha enviado como la relativa a la eliminación de fueros.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario se dijo extrañado de que los legisladores no hayan querido aprobar la reforma al artículo 108 constitucional, que posibilitaría juzgar a un presidente en funciones.

El presidente lamentó que dicha reforma no se hubiera aprobado, atribuyendo el rechazo legislativo a los “abogados conservadores” y a los opositores que, dijo, saben que si un día vuelven será muy difícil revertir esa reforma.

“¡Que raro! mandamos la iniciativa para suprimir fueros y no la aprobaron los legisladores, porque no se pudieron tener las dos terceras partes, porque los legisladores del conservadurismo votaron en contra”, expresó.

Agregó que su objetivo es sentar bases de cambio para que “los conservadores” no puedan “retrogradar” el cambio, particularmente en convertir en delito grave la corrupción, erradicar la impunidad y castigar el fraude electoral, pues por este, dijo, se han padecido muchas desgracias al encumbrarse gobiernos surgidos del fraude.

López Obrador recordó que la Constitución de 1917 es la que más ha prevalecido en la historia nacional, e insistió en que a pesar de haber sido modificada en la letra e inclusive en el espíritu con que se aprobó, no convocará un congreso constituyente.

“Eso se lo dejamos a nuevas generaciones, no me voy a meter en eso ahora porque me llevaría mucho tiempo. Si no aprueban las reformas que proponemos, imagínense llamar a un constituyente”, concluyó.