“Caprichos” de Astrid Hadad el Día de San Valentín

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El jueves 14 de febrero, la actriz y cantautora Astrid Hadad celebrará 34 años de trayectoria artística presentando su espectáculo Caprichos. Celebrando el amor, en el capitalino “Bataclán” de La Bodega (Av. Popocatépetl 25, esquina con Ámsterdam, colonia Hipódromo Condesa), a las 21:00 horas.

“La pasión es la clave de todo lo que me inspira, lo que me hace crear, gozar. No podemos permitir que nos arruinen el tiempo que tenemos para vivir, con pasión, cada instante de nuestras vidas pasajeras”, expresa Astrid Hadad Estéfano, nacida el 27 de enero de 1957 en Chetumal, Quintana Roo.

Con muy mexicana simpatía, dice en torno a sus orígenes en el seno de una familia de padres comerciantes:

“Para la niña que fui, el mundo tenía la forma de una miscelánea. Dormía envuelta en las telas que se vendían, entre mis sueños en la tienda; pasaban las quejas de amor y desamor, las risas, los llantos, los pedidos y las bromas. Se vendía de todo, se escuchaba de todo y se regalaban palabras de consuelo, de ánimo, de buen humor. En la tienda entendí que a veces lo que es más alto es lo que menos sirve y lo que esta abajo es lo fundamental.

“Siendo 11 hermanos, tenía mi público. Podría vivir en autarcía: aunque mi audiencia sea reducida, siempre la voy a tener. Cuando estoy ante diez mil personas, siento que mi familia se incrementó de una manera espectacular. Nunca me faltó el reconocimiento, el amor, el apoyo… ¡Y si cada uno de mis parientes me lleva a alguien, tengo la seguridad de llenar una sala!

“Tuve abuelos mexicanos, libaneses y mayas. Eso me hizo conocer, naciendo, el sabor de las mezclas. Seguí con ese apetito frente al mundo, la música hacía parte de esos sabores. La música, el canto, el baile, las palabras se mezclaban al humo del comal, el mundo era un sin fin de colores, olores, sabores, sensaciones, amores.”

Acerca de la escenografía chusca que ha caracterizado sus espectáculos, Astrid manifiesta:

“La llevo puesta, dando tributo a la rica historia mexicana, el sincretismo, el arte: popular, clásico, contemporáneo, la actualidad surrealista e híper-realista de nuestro país.”

Estudió en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, cosa que le provocó “una deformación profesional brutal que me llevó a hacer un coctel molotov mezclando el comentario político, los ídolos del cine mexicano de la época de oro y la canción ranchera”.

–¿Síndromes?

–De la Malinche: siendo mexicana, tuve que exportarme para poder después importarme.

Astrid Hadad lleva una treintena de espectáculos que ha presentado por 28 países en los cinco continentes.

El promotor y periodista Sergio Islas Pacheco, anunció en boletín de prensa:

“Actriz y cantautora de ascendencia mayalibanesa, Astrid Hadad llega para ofrecer un show íntimo y privado para una selecta audiencia en el Bataclán este jueves 14 de febrero, a partir de las nueve de la noche.

Ampliamente reconocida en su país de origen y fuera de él, Hadad es también parte del grupo impulsor del Festival Internacional de Cabaret que se celebra anualmente en la Ciudad de México”

“Su trabajo como artista solista del ‘performance’ despegó en 1995 con su espectáculo ‘Heavy Nópal’. El término se refiere al cactus mexicano que se usa para destilar tequila; Hadad lo acuña para describir su estilo de performance. Su espectáculo tiene un formato de cabaret y en este deslumbra al público con impactantes interpretaciones vocales y elaborados vestuarios. Hadad se apropia de imágenes icónicas de la cultura mexicana, se las adhiere al cuerpo y camina en escena reconfigurando sus significados. Mediante su voz y su cuerpo, Hadad reta al público a adoptar su sistema de procesamiento cultural. La mayor parte de su trabajo desafía las normas culturales en lo concerniente a roles de género en la sociedad mexicana. También aborda cuestiones de neoimperialismo estadunidense.”

Hadad escribe, produce y promueve ella misma Caprichos, “en un evento en donde los espectadores serán testigos de un repertorio de humor y ritmo en el que la artista celebra la vida e invita al público a creer que el arte y el humor son actos mágicos que ayudan a cambiar el mundo. Por más de tres décadas, Astrid Hadad ha dejado su voz en los escenarios y ha marcado con su singular vestuario su trayectoria, que le ha dado al mundo una probadita de México, su cultura y sus tradiciones”.

“La cabaretera ilustrada”, como ella misma se denomina, está lista para “dejar su huella indeleble” este Día del Amor y la Amistad, a las 21:00 horas, en el Bataclán, “imponiendo estilos que a lo largo de su trayectoria le ayudan a expresarse en el escenario”, puntualizó Islas Pacheco.

(https://www.labodega.rest/eventos, tels. 55 +5525-2473 y 55+ 5511-7390).