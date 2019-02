Jugadores de Morelia han recibido llamadas de extorsión: Álvaro Dávila

MORELIA, Mich. (apro).- Más de la mitad de los jugadores de Monarcas Morelia ha recibido llamadas de extorsión, reveló el presidente del club de futbol, Álvaro Dávila.

El directivo ofreció una conferencia para responder en torno a los malos resultados del “equipo de la fuerza”.

Explicó que este año no se reforzó a la escuadra porque los jugadores no quieren venir a México y en particular a la capital michoacana por los intentos de extorsión y la situación que se vive en el estado sobre plantones, falta de gasolina y violencia.

Destacó que las noticias que llegan de Morelia al extranjero sobre el bloqueo de las vías, el desabasto de combustible y la inseguridad provocan que los jugadores no quieran venir a esta ciudad.

El directivo dijo estar consciente de que no es la única plaza en la que sucede esto, pero es un factor que explica el que no se concreten contrataciones con jugadores de otro nivel.

“Los comentarios que se hacen en el extranjero de la plaza, cuando en las noticias están las filas de las gasolinas, los bloqueos en las vías del ferrocarril, la inseguridad… nuestros jugadores, más de la mitad, han recibido extorsión, llamadas de extorsión y de algún otro tipo de circunstancias. Eso se sabe y sí nos ponen más trabas que otra plaza (…) Es algo con lo que nos enfrentamos”, detalló.

Aunado a esto está la crisis financiera en la cual está el plantel. Álvaro Dávila admitió que se tiene una deuda bastante fuerte y que hay muchos sueldos y gastos por cubrir.

Se trata de cubrir nómina, más de 120 personas, hoteles, viáticos, viajes, árbitros, VAR, “son muchos los gastos”.

En ese contexto explicó que el presupuesto es la principal causa por la que no traen a los jugadores que se desean, además de que los patrocinios han estado cortos.

Respaldo al técnico Roberto Hernández

El directivo Monarca respaldó al entrenador Roberto Hernández y al plantel.

Por supuesto, dijo, se quisiera tener a los mejores jugadores, pero insistió en que falta dinero.

Añadió que varios jugadores no están a su nivel, entonces se pretende que lo retomen y se empiece a dar puntos y resultados.

Pidió a la afición paciencia y apoyar al equipo; mientras ellos han estado apoyando con el costo de los boletos.

“Tenemos que respaldar a los que tenemos y queremos clasificar en la Liga y en la Copa”, expresó.