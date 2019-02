Extitular de Sevitra en Oaxaca exige una disculpa pública “para que se limpie mi nombre”

OAXACA, Oax. (apro).- Carlos Moreno Alcántara, titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra) durante el gobierno de Gabino Cué Monteagudo, habló sobre su encarcelamiento de ocho meses, acusado del delito de tráfico de concesiones, y soltó: “No sé si sea político, pero sí fue mediático, como que querían sangre en el circo y agarraron al primero que pasó”.

El pasado 30 de enero, el juez federal consideró que no había suficientes elementos para procesar a Moreno por ese delito, por lo que quedó en libertad.

El exlíder estatal del PAN aún valora si presenta una denuncia contra el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa por daño moral, pero sí exigirá una disculpa pública, “no como un capricho de mi parte, solamente quiero que se limpie mi nombre antes de pensar en compensaciones”.

Moreno Alcántara fue detenido el 21 de noviembre de 2017, acusado de causar un daño patrimonial de 5.8 millones de pesos al erario, por el otorgamiento de 502 concesiones sin el pago correspondiente. El 24 de julio de 2018 fue puesto en libertad mediante un amparo y una garantía de 15 mil pesos.

El 30 de enero pasado, el juez federal consideró que “no hay elementos suficientes para procesarme y, dos, que este es un asunto de orden administrativo”, explicó el exdiputado.

Al preguntarle dónde están esos 5.8 millones de pesos, respondió: “pregúntenle a la Secretaría de Finanzas. Es más, ya le preguntaron a los bancos y no han dado respuesta”.

Y aclaró: “A mí no me están imputando que yo me quedé con ese dinero, están diciendo que entregué (concesiones) sin pago y yo dije: ‘ahí está el recibo de pago’, pero dicen: ‘no aparece el dinero’. Señores, eso ya no es mi problema, ya no es mi responsabilidad y así lo consideró el juez.

“Otra cosa muy importante y fundamental es que se habla de 5.8 millones de pesos, pero nunca se dice, porque no sucedió, que haya ingresado a una cuenta que yo manejé o que manejó la Sevitra. Nunca se dice que yo haya desviado recursos y nunca se dice, mucho menos, que yo me haya quedado con ese dinero y que ni siquiera lo toque”.

Añadió: “Lo que está en controversia es que, a decir del Ministerio Público, primero debí haber esperado a que validaran, que me cerciorara que el dinero haya caído en finanzas, porque en finanzas no está, y no pudiste haber firmado algún título hasta que no estés seguro del pago”.

De acuerdo con el extitular de la Sevitra, ellos nunca trabajaron con dinero, “trabajamos con recibo de pagos y, ojo, el Ministerio Público acepta que todos los recibos existen, que los recibos de pago están, lo que no le aparece a Finanzas es el dinero, la pregunta es: ¿Y yo que tengo que ver con Finanzas? ¿Y yo qué tengo que ver con el dinero si al final de cuentas yo lo que necesitaba para entregar un título era un comprobante o recibo de pago sellado?

Por consiguiente, consideró que fueron violadas sus garantías individuales desde el momento en que solicitaron una prisión preventiva en su contra y por haberlo encarcelado durante ocho meses en el penal de Ixcotel.

Este, dijo, no es un asunto personal sino institucional. El MP solicitó indebidamente una prisión preventiva y se la otorgó un juez de la causa, esa es una violación de derecho y eso lo dijo el juez de distrito por conducto del amparo y que fue ratificado por el tribunal colegiado de circuito, abundó.

Entonces, “la violación a mi derecho fue la prisión preventiva que no era necesaria, que no debió haber sido oficiosa, que se dio en términos irregulares como lo dijo el amparo. El que me llamen a juicio o a cuentas en la Contraloría e incluso en la Fiscalía no lo considero como violación, sino como una responsabilidad de mi parte acudir a rendir cuentas. Lo que sí es una violación fue la prisión preventiva a petición de parte que no era necesaria y que el juez de amparo la declaró inconstitucional”.

Prosiguió: “Si fue una situación de orden político, sería muy grave para las instituciones, pero sí está muy raro, te agarran antes del proceso electoral y te sueltan ya que pasó. Y si por ahí le sueltas que no andabas tan mal en una encuesta, ya me hace pensar mal”.

En cuanto al nuevo sistema penal, sostuvo que no falla el sistema, lo que fallan son los operadores porque se exceden.