Dos niños cuestionan a AMLO sobre desaparición de menores y fuga de cerebros

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dos niños sorprendieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los propios reporteros que cubren cotidianamente sus actividades al formular preguntas durante la conferencia mañanera de este jueves.

Pasó un tiempo antes de que el mandatario decidiera darles el uso de la palabra, no sin antes preguntarles “¿y ustedes, ahora sí qué?, ¿cómo?, ¿son reporteros?”.

–“Si, Sí, sí, sí”, respondió Fernando de Lucio Villalobos.

“Somos reporteros de ‘Radio Aventureros’, una emisora que se identifica en internet como la radio infantil hecha por niños para niños y que han entrevistado a personalidades, como la escritora Elena Poniatowska; el doctor Rodolfo Neri Vela, primer astronauta mexicano; y la directora de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, Claudia Reyes, entre otros personajes”.

También te recomendamos AMLO acusa corrupción en ONG y les cancela recursos; apoyos se entregarán directo a beneficiarios

Entonces, López Obrador le concedió la palabra.

Fernando hizo una breve introducción antes de formular la pregunta. Comentó que llevaba dos años investigando la desaparición de niños en el país y que había notado que en los últimos 12 años ese fenómeno registraba un notable incremento.

–¿Qué estrategia empleará su gobierno para detener esto?

El Ejecutivo federal respondió en términos generales, sin aterrizar en el caso concreto de los menores de edad.

“Estamos ya tratando de que no haya desaparecidos en el país. Fue un horror lo que pasó, fue muy triste, muchos desaparecidos: 40 mil en los últimos 10 años, muy triste. Y eso nunca, jamás debe volver a suceder en el país. Y todos tenemos que cuidar, así como ustedes, y les felicito, para estar pendientes de que no haya desapariciones”, dijo López Obrador.

“Las desapariciones, en general, pueden darse por dos motivos: Uno, porque se enfrentan los grupos de delincuentes y a sus rivales que asesinan, los entierran de manera clandestina, los desaparecen y, dos, cuando autoridades, o sea, el Estado actúa de esa forma, que desaparece a las personas. Eso también, desgraciadamente, se ha hecho en otros tiempos”, agregó.

“Nosotros no vamos a permitir que el Estado desaparezca a ningún ser humano, a nadie. Y también vamos a procurar que no haya bandas de delincuentes, que todos nos portemos bien para que no haya desaparecidos”, complementó.

El otro menor, de nombre Eitan, enfocó su pregunta a la fuga de cerebros. Le dijo que en México hay muchos jóvenes con mentes muy brillantes, que han ganado premios a nivel nacional e internacional y que se van del país. ¿Qué les podría decir a estos jóvenes para que ya no haya este error?

López Obrador le respondió que los jóvenes van a tener todo el apoyo en México.

“El programa de becas se va a mejorar para los que estudian maestría, doctorados, para los que se dedican a la investigación científica, a la innovación, van a tener posibilidades amplias para que puedan aportar sus conocimientos al desarrollo del país”.

“Este es un esfuerzo que estamos haciendo. La directora del Conacyt es una científica, ¿qué se hacía antes? Se ponía en este cargo a un profesional, no necesariamente especializado, a veces hasta un político iba al Conacyt”, completó el presidente.

“Ahora la directora del Conacyt, María Elena, fue Premio Nacional de Ciencia en el 2017. Entonces, ella es becaria de los grados superiores y sabe muy bien lo que se requiere para apoyar a talentos, a jóvenes que están estudiando y que merecen apoyo, por eso la nombré para el Conacyt”.

“Les digo que no la conocía, fue porque vi su currículum y era una científica, es una científica. Entonces, así estamos procediendo en todo”.

“Ahora las cosas han cambiado” dijo el mandatario.