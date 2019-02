Alcalde denuncia persecución de la Fiscalía de Chiapas por no unirse a Morena (Video)

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).– El presidente municipal de Arriaga, David Parada Vázquez, denunció acoso político y persecución judicial por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), que intenta incriminarlo en el crimen del activista y defensor de derechos humanos, Sinar Corzo Esquinca.

En un video publicado en redes sociales, publicado el mismo día que la Fiscalía informó de la detención de cuatro personas presuntamente involucrados en el asesinato de Sinar Corzo Esquinca, perpetrado frente a su domicilio, en pleno centro de Arriaga, el pasado 3 de enero. Entre los detenidos está el suegro del alcalde, Apolinar Castillejos.

“Por no sumarme al partido político de Morena que gobierna el estado de Chiapas, he sido perseguido políticamente, me han estado presionando. Y no han dudado en amenazarme a mí y a mi familia por un hecho desafortunado que sucedió a principios de este año, el pasado 3 de enero, donde perdió la vida un ciudadano arriaguense llamado Sinar Corzo”, dijo el alcalde Parada Vázquez

“Yo siempre he sido la persona más interesada en que se esclarezcan estos hechos. Sin embargo, este hecho fue usado para incriminar a un familiar mío, que es mi suegro, y yo siempre he confiado en la inocencia de mi familiar, y como siempre he afirmado eso, buscan la forma de presionarme a mí políticamente”, añade en el video.

También te recomendamos Detienen a tres hombres vinculados al crimen de Sinar Corzo

Aseguró que la Fiscalía General del Estado (FGE) busca incriminarlo directamente, “cobardemente”, en el asesinato liberando “una ilegal orden de aprehensión”, sin que exista juicio de procedencia en su contra.

“Tengo temor hacia mi persona, tengo temor hacia mi familia, por mi esposa, mis hijos y mis colaboradores, de mi cabildo y en sí de mi municipio. Pido a la FGE que frene ya esta persecución política en mi contra”, dijo el alcalde.

Fiscalía busca a otros involucrados

Por su parte, la Fiscalía informó sobre la detención de un cuarto sujeto presuntamente involucrado en el homicidio de Sinar Corzo Esquinca.

Se trata de Rogelio o Artemio “N”, alias El Chéster o El Chemo, quien fue localizado en Ixtepec, Oaxaca, donde ya se encontraba detenido por otro hecho.

Sin embargo, al realizar una revisión a los registros se pudo advertir que ya contaba con una orden de aprehensión dictada por un Juez de Control de Chiapas.

El detenido fue trasladado y recluido en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 14 El Amate.

“Debe destacarse que, con esta detención, suman cuatro las aprehensiones de personas que, según las investigaciones, (…) se han identificado como involucrados en los lamentables hechos del día 3 de enero de 2019, en la ciudad de Arriaga, en los que perdiera la vida Sinar Corzo Esquinca”, dijo la FGE.

Los primeros detenidos fueron Apolinar “N”, Fernando “N” y Julio César “N”, mismos que ya enfrentan su proceso en el penal El Amate.

La Fiscalía de Homicidio y Feminicidio informó que indaga la participación de otras personas en este crimen, así como la participación de los tres primeros detenidos en otros homicidios registrados en Arriaga.