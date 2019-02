López Obrador: no se entregarán fondos a la organización de los Cendis

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se entregarán directamente los recursos a la organización que maneja los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), vinculada con el Partido del Trabajo.

En la rueda de prensa matutina, el mandatario fue cuestionado en torno al compromiso de regularizar los Cendis promovidos por el PT y mantener las estancias infantiles de la antigua Secretaría de Desarrollo Social.

“Ya no hay dinero para la organización que tenía los Cendis”, respondió. “Esa organización estaba muy cercana, sigue estando muy cercana a nosotros. Bueno, aun siendo tan cercana ya no se van a entregar los fondos a la organización: es la Secretaría de Educación Pública, me refiero a lo de los Cendis. Y en el caso de las estancias infantiles es la Secretaría de Bienestar la encargada para eso”.

López Obrador aseguró que los mismos que impulsaron lo de las guarderías subrogada del seguro, impulsa lo de las estancias infantiles.

“Empecé a notar mantas, uno sabe bien cuando es una protesta auténtica y cuando es espontánea. Se va a seguir apoyando a las estancias y en el caso de los Cendis es lo mismo. Ya no hay dinero para la organización que tenía a los Cendis”, señaló.

Aseguró que los establecimientos de los Cendis son particulares, por lo que depende de los padres de familia si continúan abiertos o cierran

“Eso va a depender de las madres, de los padres, si ellos dicen ‘el servicio que me han estado prestando me satisface, me siento seguro o segura de que mi niño esté ahí, lo entretienen, le enseñan, lo cuidan’, adelante, es lo mismo. Nada más que el dinero no se le entrega a la estancia, se le da a la gente y van a recibir más y todo lo que se requiera, no hay límite en cuanto a eso”.

En octubre pasado, siendo presidente electo, López Obrador anunció que los Cendis serían regularizados e incluidos en el presupuesto de la SEP, e incorporó a su equipo a la directora de estos centros en Nuevo León, María Guadalupe Rodríguez, esposa de Alberto Anaya, líder nacional del Partido del Trabajo, uno de los aliados de Morena en la pasada elección presidencial.