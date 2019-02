Sobre exalcalde de Coyuca elegido como director de transparencia pese a liga con el narco

Chilpancingo, Gro., a 31 de Enero de 2019

DIRECTOR DE PROCESO

SEMANARIO DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

CIUDAD DE MÉXICO

Por este conducto me dirijo a usted en forma atenta y respetuosa para exponerle que el 27 de enero de 2019, fue publicada en el portal de ese semanario a su digno cargo, la nota periodística “Pese a la liga con el narco, Congreso de guerrero elige a exedil de Coyuca, como director de transparencia” suscrita por Ezequiel Flores, misma que consideramos no se ajusta a la verdad, por lo que hago las siguientes aclaraciones:

1, Refiere el reportero “el exalcalde de Coyuca, en ese entonces fue incluido en una lista del pasado gobierno federal donde se señaló a 12 presidentes municipales vinculados con el narco”.

No es cierto ese señalamiento, por falso e infundado.

a) La supuesta “lista” de los 12 alcaldes la difundió el diario Milenio, el 17 de noviembre de 2014. Sobre el suscrito en esa misma nota refiere “no hay imputación directa que se conozca contra el alcalde”. b) A mayor abundamiento, el día 2 de diciembre de 2014 acudí a la entonces PGR a que se me investigara y deslindara responsabilidades. La respuesta fue que no existía ningún señalamiento oficial en esa Procuraduría federal. Acompaño copia de esa gestión de fecha 2 de diciembre de 2014, como anexo 1. Por lo que respecta a que tiene “procesos penales abiertos ante la Fiscalía estatal” refiriendo el reportero los números 241/2012, 223/2015, 202/2015 y 22707/2017. a) Los dos primeros (241/2012, 223/2015) fueron resueltos a favor del suscrito, como lo acredito con las copias anexas 2 y 3. b) El tercer expediente 202/2015, al gestionar su solución apareció que “no existe” según la propia representación social, como aparece en la documental anexa 4. c) El cuarto expediente (22707/2017) sólo contiene hechos expresados por el representante del H. Ayuntamiento priista 2015-2018, sin aportar pruebas que acrediten los elementos de los supuestos ilícitos que menciona, lo que hace evidente la revancha política, que no ha prosperado y tiene estatus de “tramite”. Ver documento anexo 5.

Esto ha sucedido para perjudicarme, al calor de campañas político electorales. No obstante, tengo mis derechos vigentes y la propia fiscalía nos ha proporcionado constancia de no antecedentes penales.

Lo anterior con fundamento en mi derecho de réplica, con la atenta petición de que la presente sea considerada en la publicación escrita de su prestigiada revista semanal.

ATENTAMENTE

REY HILARIO SERRANO

Sobre falta de comrpobación de 100 mdp

Chilpancingo, Gro., a 2 de febrero de 2019

DIRECTOR DE PROCESO

SEMANARIO DE INFORMCIÓN Y ANÁLISIS

CIUDAD DE MÉXICO

Por este conducto me dirijo a usted en forma atenta y respetuosa para expresarle que el 28 de enero del año en curso, fue publicada en el portal de ese semanario a su digno cargo, la nota periodística “jefe de unidad de transparencia de congreso de guerrero no comprobó gastos por 100 mdp” suscrita por Ezequiel Flores, la que considero no coincide con la realidad, como se desprende de las siguientes aclaraciones:

1- El reportero informa que el suscrito “no ha comprobado más de 100 millones de pesos… de acuerdo con las observaciones de la Auditoria Superior del Estado (ASE)”.

Lo que no es cierto, toda vez de que entregamos las tres cuentas públicas anuales y los informes financieros a la ahora ASE. Las que contienen documentación comprobatoria completa de cada peso ejercido durante el periodo 2012- 2015. El mismo comunicador reconoce la entrega de la cuenta pública de 2015 y lo refiere en la fotografía de la nota que se aclara.

2- “Las observaciones” que refiere el reportero son el resultado de la revisión que realizó la ASE a la documentación comprobatoria presentada en cada cuenta. A esas observaciones les sigue la solventación. Lo que hemos realizado conforme a las normas y tiempos marcados por el órgano fiscalizador.

3- No se conculcaron “leyes de fiscalización” de mala fe como se publica. A finales de 2013, se presentó un retraso involuntario, debido al meteoro de “Ingrid y Manuel” que devastó nuestro municipio con inundación de poblaciones, destruyó seis puentes dejando incomunicado a la población de Coyuca. Así se reportó al órgano fiscalizador. No obstante, cumplimos con la entrega de todos los informes y cuentas públicas del Ayuntamiento.

En nuestro periodo de Presidente los recursos públicos fueron manejados con honestidad y en bien del pueblo. Lo que se tradujo en mucha obra pública y programas sociales en favor de las personas más necesitadas.

Bajo protesta de decir verdad manifiesto que he puesto el mejor esfuerzo para cumplir con las leyes y autoridades fiscalizadoras. Por ello contamos con nuestros derechos constitucionales vigentes, ya que la Contraloría estatal nos ha extendido constancia de que no hemos sido inhabilitados.

La presente tiene fundamento en mi derecho de réplica, con la atenta petición de que sea considerada su publicación escrita en su prestigiada revista semanal.

ATENTAMENTE

REY HILARIO SERRANO

Respuesta del reportero

Señor Director.

En relación con los dichos del exalcalde de Coyuca de Catalán y actual funcionario del Congreso local, solo quiero expresar que no presenta documentación oficial alguna que avale la liberación de sus cuentas públicas del trienio en el que ejerció recursos del erario y que, a decir de él mismo, sigue comprobando el gasto reportado ante la autoridad fiscalizadora, mismo que fue objeto de observaciones.

Por lo demás, las denuncias penales en su contra son reales como él mismo reconoce y uno de los principios fundamentales para ejercer el servicio público es la probidad.