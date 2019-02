Preocupa a AMLO que, tras fusión de 21st Century Fox y Disney, se cobre por ver el futbol

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su preocupación respecto a que los mexicanos tengan que pagar por ver el futbol, ante la inminente fusión entre las cadenas internacionales Twenty-First Century Fox (21st Century Fox) y The Walt Disney Company.

“Pero y lo que más me preocupa es que se cobre por ver el futbol, o sea, ya ven que no es mi deporte favorito, pero sí mucha gente ve el futbol. Entonces, no vaya a suceder que se dé una autorización que afecte a los consumidores, que afecte a los aficionados del futbol. Ya del beisbol ni hablamos, porque ni lo pasan siquiera por la televisión. Pero si afecta en el futbol, no”, dijo.

De acuerdo con Federico González Luna, integrante del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), de concretarse la fusión, el 73% del total de los canales deportivos de la televisión de paga en México estarían en manos de una sola empresa.

El asunto trascendió a tal grado, que el miércoles, la Cámara de Diputados aprobó que se convoque a los titulares de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a una reunión de trabajo para que informen sobre el estado que guarda el proceso de autorización de la fusión.

Este viernes, durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador se dijo “respetuoso” del organismo que regula y define sobre estos temas, pero también aseguró: “Tengo información de que hay conflictos de intereses”.

“Legalmente a lo mejor no me corresponde, pero ya aquí hemos dicho que, si alguien se entera, cualquier ciudadano, no sólo el presidente, de algo que no es correcto cuando menos lo podemos expresar, se puede decir. Entonces que hay conflicto de intereses porque un funcionario que estaba en esta institución, que se llama el Ifetel, sí, el que regula, el Instituto Federal de Ccomunicación (sic), es que estaba ahí ahora está contratado por una de estas empresas para hacer el trámite”, señaló.

El tabasqueño pidió que se analice el tema y dejó en tela de juicio la función de los organismos reguladores al afirmar: “Si son organismos autónomos, sí, pero no son infalibles, no son como ‘El Castillo de la Pureza’, entonces, que se vea qué están haciendo y todos tenemos derecho a conocerlo”.