AMLO va por la termoeléctrica en Huexca; pueblos rechazan la consulta (video)

CUAUTLA, Mor. (proceso.com.mx).- El presidente Andrés Manuel López Obrador decepcionó a los pueblos del oriente de Morelos quienes hicieron patente su apoyo en las elecciones pasadas con la esperanza de que por fin se cerrara la termoeléctrica de Huexca y sin embargo, la planta de producción eléctrica se pondrá a consulta popular.

Durante un acto encabezado por el primer mandatario en el balneario El Almeal, en Cuautla, grupos opositores a la termoeléctrica que construyeron el sexenio pasado empresas españolas como Abengoa, se manifestaron contra su operación y denunciaron efectos de daño a las personas de las comunidades aledañas y al medio ambiente de toda la región.

“Agua sí, termo no”, fue la consigna más escuchada. La respuesta de López Obrador encendió más los ánimos. A los gritos, el Presidente calificó: “Escuchan radicales de izquierda, para mi no son más que conservadores”. Y fue más allá, aunque haya “gritos y sombrerazos” será el pueblo, el que decida a través de una consulta.

Dijo que la consulta, como lo había adelantado en su conferencia mañanera del viernes pasado, será los días 23 y 24 de febrero, sin precisar si será en los municipios del oriente o en toda la entidad. Para sustentar la necesidad de la planta productora de electricidad, aseguró que debe aprovecharse una inversión de 22 mil millones de pesos.

Molesto por el incremento en los gritos, López Obrador remachó: “No quiero que me confundan, no soy corrupto ni autoritario. Escuchen radicales de izquierda que para mi no son más que conservadores”. Y aseguró que la extrema izquierda y la derecha han iniciado un proceso de denostación de su movimiento.

Entre los manifestantes se encontraban campesinos que se han opuesto a la termoeléctrica desde hace más de seis años, que sufrieron la represión del gobierno de Graco Ramírez, algunos de ellos incluso estuvieron en la cárcel, como Jaime Domínguez, quien fue torturado por la policía estatal, por su participación en el movimiento opositor.

La planta termoeléctrica de ciclo combinado forma parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), y se encuentra en la comunidad de Huexca, en Yecapixtla, al oriente de la entidad. El PIM incluye además un gasoducto que atraviesa por los estados de Tlaxcala y Puebla, además de un acueducto.

El acueducto transportaría agua, unos 2mil 500 litros por segundo, para enfriar las turbinas de la planta. Esa agua pretende tomarse de la Planta Tratadora de Aguas Residuales de Cuautla. Actualmente este líquido engrosa el caudal del Río Cuautla, mismo que garantiza la agricultura en ejidos de Cuautla, Ayala, Tlaltizapán, Tlaquiltenango y otros municipios.

Si el agua de la Planta Tratadora es desviada a la termoeléctrica, los campesinos aseguran que el caudal no alcanzará para regar las parcelas de miles de productores. Existe una polémica respecto a que ocurre con el agua después de pasar el proceso de la termoelétrica. Mientras las autoridades aseguran que “sale más limpia de cómo entró”, los campesinos sostienen que el agua “queda inservible”.

De hecho, el viernes pasado, algunos de los opositores enviaron un mensaje a López Obrador, luego del anuncio de la consulta, “si dice que no le pasa nada al agua, que venga y se tome un vaso”. Este fin de semana, los pueblos organizados de todo Morelos en la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos y del Frente en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, exigieron “que la consulta solo sea con las comunidades afectadas y sea vinculante su decisión en su territorio”.

Asimismo, pidieron “al Presidente de la República derecho de réplica, participación e información pareja”, así como una revisión al PIM. Y aunque pidieron un espacio en el evento de este domingo para explicar su propuesta, la petición fue desoída, en su lugar, fueron calificados como “radicales de izquierda”, bajo la advertencia de que aunque “haya gritos y sombrerazos”, la termo va.