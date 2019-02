Balean a diputado federal por Morena en el Edomex; descarta atentado

TOLUCA, Edomex. (proceso.com.mx).- El diputado federal por Morena, Roberto Àngel Domínguez Rodríguez, recibió esta mañana dos impactos de bala en el brazo derecho, tras lo que consideró un intento de asalto, cuando se trasladaba por la carretera estatal Teoloyucan-Huehuetoca.

El legislador de Morena por el distrito 28 rechazó, sin embargo, que se trate de un atentado o que detrás del incidente exista un móvil político, pues afirmó que no tiene problemas con nadie.

“Fue un intento de asalto. No he recibido amenazas ni he tenido problemas con nadie”, manifestó.

El congresista indicó que los hechos ocurrieron alrededor de las 04:00 horas de este domingo, cuando dos sujetos que viajaban a bordo de un vehículo marca Seat, tipo Ibiza, color blanco, intentaron cerrar el paso y frenar la marcha al vehículo Volkswagen, tipo Bora, en que se transportaba.

“Al quedar atravesado el auto en la carretera, los sujetos descendieron del auto Ibiza con pistola en mano, gritaron para obligarnos a bajar del vehículo; no hicimos caso, por el contrario, los esquivamos y huimos”, detalló.

Fue entonces que los agresores dispararon en repetidas ocasiones sobre el parabrisas del Bora; como resultado, dos balas impactaron el brazo derecho de Domínguez Rodríguez.

Los disparos, refirió, fueron de un arma de calibre pequeño, provocaron lesiones en el brazo, pero no dañaron el hueso o tendedores, según se desprende de los estudios médicos que le fueron practicados.

El diputado del Congreso de la Unión indicó que, tras los hechos, acudió con su acompañante -quien resultó ileso- al poblado de San Juan Zitlaltepec para pedir auxilio y recibir atención médica, y de ahí lo trasladaron en ambulancia al hospital de Alta Especialidad del municipio de Zumpango.

El morenista anticipó que este lunes presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para que se inicie la carpeta de investigación.

Además, refirió que “las autoridades localizaron y tienen asegurado el vehículo utilizado, que en días anteriores había sido reportado como robado”.

El afectado expuso que los comisarios de la zona plantean la comisión de otros posibles ilícitos con el uso del mismo automóvil desde dos día antes. Hasta ahora, las autoridades no reportan detenidos. El legislador exigió a las autoridades del Estado de México reforzar la vigilancia en el tramo carretero en que ocurrió la agresión, al ser considerado un paraje desolado y de alto riesgo que con frecuencia sirve a la delincuencia para emboscar a las víctimas. La petición también fue planteada al ayuntamiento de Teoloyucan, lugar a que pertenece este sitio.