Camilo Séptimo presenta “Navegantes” con un lleno total en Pepsi Center

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx) La noche de ayer, Camilo Séptimo, agrupación integrada por Manuel Mendoza Coe (voz y bajo), Erik Vázquez (guitarra) y Jonathan Meléndez (teclados), presentó “Navegantes”, su mas reciente disco con un destacado show audiovisual en el Pepsi Center del World Trade Center.

Ante una audiencia de seis mil personas, las bandas Midnight Generation y Miss Caffeina –que se presentó por vez primera en México–, fueron las encargadas de abrir la presentación.

Minutos después de las nueve de la noche Camilo Séptimo salió al escenario para ofrecer una velada llena de nostalgia y proyecciones que combinaban con el ritmo de los instrumentos y las letras de las canciones.

El sintetizador y la batería se hicieron presentes para dar entrada a Contacto, primera canción de la noche, para Pulso hubo un invitado especial: Luis Jiménez, vocalista y líder de Los Mesoneros, quien a dueto con “Coe” hizo una voz universal en conjunto con la audiencia: ayúdame, si no estás el pulso se me va, el pulso se me va.

También interpretaron canciones de otros álbumes como Te veo en el 27, No confíes en mí, Eres y Ser Humano.

Miénteme, fue de las más esperadas, con un coro que contagió de dolor a todo el Pepsi Center e incluso a quienes se quedaron afuera, todas las gargantas de los asistentes se alinearon para interpretar juntos la estrofa: “cuando ya no me quieras, cuando tenga que irme, no me tengas piedad”.

Durante la velada Fusión, Amanecer, Vicio y Me dejas Caer, también formaron parte del repertorio de la noche, misma que culminó minutos antes de las 23 horas.

A la salida del show varios asistentes coincidieron en que el concierto de anoche de Camilo Séptimo es de los mejores que Coe y compañía han brindado.

La agrupación formada en 2013 se presentará en Pachuca el 16 de febrero en el festival Mango Fest, el 1 de Marzo en San Luis Potosí en el Festival Pulso y el 26 de marzo iniciarán gira por Estados Unidos, comenzando en la ciudad de Chicago.