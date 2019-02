AMLO insiste en Guardia Nacional y descalifica a críticos: “nos ponen trabas”, dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En defensa de su iniciativa de la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó las posturas críticas de organismos de derechos humanos y de la sociedad civil que han expuesto en el Senado sus argumentos sobre riesgos de incrementar la presencia militar en tareas de seguridad pública.

Para el mandatario, “ellos se quedaron en el modelo antiguo” que no dio resultados, enumeró 230 mil asesinatos, 40 mil desapariciones y más de un millón de víctimas de la violencia como precedente, para luego espetar:

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador insistió en afirmar que se trata de la aprobación del cuerpo policiaco –que propone legalizar la actuación en el orden federal y el orden común de la policía militar y la policía naval— y es necesaria.

Argumentó que encuestas –no dijo cuáles— reflejan un apoyo ciudadano a la integración de ese cuerpo para la seguridad, que se ubica entre 80 y 90%, por lo que deben atenderse la opinión de la gente y no de los expertos.

“Esa es la verdad… ojalá los legisladores le hagan caso a la gente, a final de cuentas son representantes del pueblo, porque siempre son los expertos los que deciden o los integrantes de la llamada sociedad civil y el pueblo raso no es tomado en cuenta, como si no existiera o como si no supiera y el pueblo es sabio, no es tonto.

“Ya que se acabe el elitismo, nada más los expertos opinando por todos. El 1 de julio del año pasado la gente apostó por un cambio verdadero, una transformación, ya no más de lo mismo”.