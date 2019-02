“Que sirva de enseñanza” la sentencia a El Chapo: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La sentencia dictada ayer al líder criminal, Joaquín Guzmán Loera, fue asumida hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador con un mensaje a la población:

“Me gustaría que quienes toman estos caminos recapaciten y piensen que es un don muy preciado la libertad. Y que no se debe afectar a otros no se debe causar daño al prójimo y no hay que causarse daño a uno mismo y a los familiares, porque son de una u otra forma, sufrimientos”.