Cuauhtémoc Blanco denuncia ante la FGR a Graco Ramírez por corrupción y delincuencia organizada

CUERNAVACA, Mor. (apro).- El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra su antecesor, Graco Ramírez, por posibles hechos constitutivos de delitos como delincuencia organizada, corrupción y defraudación fiscal, entre otros.

La denuncia incluye a la esposa del exgobernador, Elena Cepeda; su hijastro, Rodrigo Gayosso, y el notario público Alberto Barona, exsecretario de Administración.

Acompañado del jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera; el consejero jurídico Samuel Sotelo Salgado, y el asesor anticorrupción del gobierno estatal, Gerardo Becerra Chávez, el exfutbolista aseguró que habrá justicia, y dijo que confía en las instituciones para castigar a quienes “lastimaron” a los morelenses.

El estado “está en quiebra, ellos (el exgobernador y su familia) dejaron en quiebra a Morelos y, como les dije en campaña, yo no voy a permitir que se salgan con la suya y que vuelvan a hacerlo. Vamos a hacer todo lo que nos corresponde para castigar estos delitos”, subrayó Blanco Bravo.

Añadió: “Vine a avalar estas denuncias. Yo lo dije muchas veces: no se vale, porque estas personas hicieron mucho daño al estado de Morelos. A mi no me gustan las injusticias, Morelos está como está por el exgobernador. Dejó en quiebra a Morelos y no se vale. Voy a asumir todas las consecuencias, porque ya estuvo bien. La gente está cansada de lo mismo y no lo voy a permitir más. Voy a recibir amenazas y ataques, pero no me importa, aquí estoy por la gente y para cumplirle”.

De acuerdo con Becerra Chávez, la denuncia es por la presunta defraudación fiscal y desvío de recursos en la compra que hicieron Graco Ramírez y sus familiares de al menos dos propiedades en zonas residenciales de Morelos, por un monto de 22 millones de pesos. En las transacciones habría participado Barona, quien durante casi todo el sexenio fue secretario de Administración, y hacia 2018 obtuvo una notaría pública.

“Es una denuncia de hechos por posibles actos delictivos que pudiesen llevar a delitos como delincuencia organizada, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, contra quienes pudiesen estar involucrados: el señor Graco Ramírez Garrido Abreu, la señora Elena Cepeda de León, el señor Manuel Rodrigo Gayosso Cepeda y el notario Alberto Javier Barona Lavín”, puntualizó el funcionario estatal.

Abundó: “Principalmente tiene que ver con la compra de bienes inmuebles en la ciudad de Cuernavaca. Estamos hablando de dos propiedades en un inicio y estamos investigando algunas otras, por eso seremos coadyuvantes en esta denuncia, para que finalmente se llegue a la verdad histórica”.

El asesor anticorrupción del gobierno morelense destacó que esos hechos fueron detectados a partir de denuncias ciudadanas e investigaciones realizadas por organizaciones de la sociedad civil. Los indicios también provienen de investigaciones periodísticas, dijo, pero se negó a mostrar documentos para no poner en riesgo el debido proceso.

Por su parte, el consejero jurídico, Samuel Sotelo, sostuvo que acudieron a la FGR porque algunos de los hechos podrían constituir delitos federales, y aseguró que cuentan con los elementos que “soportan” la denuncia.

También se manifestó confiado de que la investigación de la Fiscalía lleve a deslindar responsabilidades y castigar a quienes cometieron los delitos señalados.

Esta sería la primera denuncia presentada por el gobierno de Morelos ante la FGR contra la anterior administración, aunque existen otras 30 contra exfuncionarios de distintas dependencias en la fiscalía local.